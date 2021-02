Tak protest mediów przedstawiono na paskach TVP Info i w „Wiadomościach”

Gdy media komercyjne 10 lutego zdecydowały się na oprotestowanie planowanego przez rząd podatku od reklam w internecie, radio czy telewizji, media publiczne nie przerwały nadawania czy publikowania treści. Portal tvp.info wykorzystał nawet okazję do tego, by wystosować odezwę do czytelników, w którym skontrowano hasło protestów „Media bez wyboru”. Portal reklamował się np. słowami: „Tu jest Twój ulubiony portal”.

Paski TVP Info o proteście mediów

Sporo miejsca, zwłaszcza do połowy dnia, tematowi protestu poświęcono w TVP Info. Widzowie mogli poznać ocenę stacji głównie z powtarzających się i momentami absurdalnych tez, w których broniono pomysłu rządu, uderzając w media komercyjne słynnymi paskami:

„Szefowie medialnych koncernów zarabiają miliony, ale zyskami nie chcą się dzielić z Polakami”;

„Koncerny medialne traktują Polskę jak kolonię”;

„Koncerny medialne nie chcą płacić na służbę zdrowia, kulturę i zabytki”;

„Niemieckie media dla Polaków – nie chcą płacić składki na polską służbę zdrowia, kulturę i zabytki”.

„Wiadomości” o „Media bez wyboru”

Znane ze swoich pasków „Wiadomości” wybrały neutralną zapowiedź, widzom wyświetlono planszę: „Koncerny medialne zapłacą nowy podatek?”. W materiale wskazano natomiast, że rozwiązania zawarte w ustawie obejmą przede wszystkim duże koncerny, zwłaszcza zagraniczne. Podkreślano, że podobne podatki są zbierane w wielu krajach Europy.

– Część mediów komercyjnych nie chce dzielić się swoim zyskiem, ogłosiły protest. Ich właściciele twierdzą, że podatek jest zagrożeniem dla niezależności mediów w Polsce – czytał lektor.

Wyemitowano też wypowiedź wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który mówił: – Wszyscy płacimy podatki, media też muszą.

Odnotowano oczywiście, że wsparcie akcji „Media bez wyboru” udzieliła opozycja, a opodatkowanie reklam w mediach skrytykowali m.in. rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand czy p.o. obowiązki ambasadora USA w Polsce Bix Aliu. W pewnym momencie materiału wyświetlono planszę z wyliczeniami, ile pieniędzy zapłaciłyby polskie spółki medialne, gdyby w życie wszedł podatek.

