Tomasz Grodzki wygłosi orędzie w obronie mediów. Będzie emitowane w TVP

Radio Zet poinformowało na Twitterze, że Tomasz Grodzki w czwartek 11 lutego wygłosi orędzie „w obronie wolnych mediów”. Wieczorne przemówienie będzie emitowane w TVP1 oraz TVP Info, a także w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Marszałek Senatu już w środę zabrał głos w sprawie protestu, który był znakiem sprzeciwu wobec planowanego wprowadzenia podatku od reklam. „Wolne media to jeden z filarów demokracji, gwarant pluralizmu i obiektywnego przedstawiania rzeczywistości. To tama przed zalewem propagandy i kłamstw kiedyś publicznej TVP, do której dokładamy miliardy naszych pieniędzy” – napisał Grodzki na Twitterze.

Polityk polecił również odwołanie wszystkich briefingów i konferencji prasowych, które w środę miały odbyć się na terenie Senatu. Jak dodał, był to „gest solidarności z wolnymi mediami i szacunku dla ich dziennikarzy, pracujących na co dzień w Izbie Wyższej” .

TVP nie włączyło się w protest

W środowym proteście wzięło udział wiele redakcji, zaprzestając publikowania nowych materiałów czy emitowania serwisów informacyjnych. Do akcji nie przyłączyła się telewizja publiczna, na antenie której wyemitowane zostanie przemówienie Grodzkiego.

W TVP Info Adam Andruszkiewicz z kolei podkreślił, że obecnie projekt ustawy o podatku cyfrowym znajduje się w fazie prekonsultacji, a do rozmów na ten temat rząd zaprosił przedstawicieli świata mediów. – Obecnie to nie rozmowa, tylko szantaż i histeria – podkreślił dodając, że podatek ma dotyczyć wielkich koncernów medialnych i nie dotknie lokalnych redakcji.

