„To jest coś, co będziemy robić pierwszy raz”. Lempart zapowiada kulminację działań

– 8 marca to jest dla nas bardzo ważna data – powiedziała Marta Lempart w programie „Onet Opinie”. Liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet opisała trzy formy działania organizacji, z którą jest związana. – Zbieramy podpisy pod inicjatywą obywatelską dot. legalizacji aborcji, robimy lokalne inicjatywy uchwałodawcze dotyczące finansowania in vitro, finansowania szczepionek na HPV, zmian nazw ulic, m.in. też zakazu prezentowania drastycznych treści publicznie. A oprócz tego pikiety, protesty, demonstracje – opisała Marta Lempart.

– Teraz jesteśmy dokładnie na etapie takich rozmów strategicznych, takiego trzystopniowego działania, które zakończy się w czerwcu, ale o tym na razie nie mogę mówić, bo naprawdę konsultujemy się z działaczkami lokalnymi, myślimy nad tym. To jest coś, co będziemy robić pierwszy raz i co w ogóle będzie robione w Polsce pierwszy raz – powiedziała i dodała, że „kumulacja” działań nastąpi w czerwcu.

Marta Lempart z zarzutami

W środę 10 lutego Marta Lempart usłyszała zarzuty za organizowanie demonstracji, gdy obowiązują restrykcje związane z pandemią COVID-19, nawoływanie do wdzierania się do kościołów i znieważenie policjantów. Liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Postawienie zarzutów Marcie Lempart odnotowały zagraniczne media, a depeszę w tej sprawie przygotowała agencja Associated Press.

Czytaj też:

wPolityce twierdzi, że Gowin spotkał się z Tuskiem. Wicepremier zapowiada pozew