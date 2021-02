Czarzasty: Nie jestem za likwidacją TVP Info. Z nienawiści nie można niszczyć

Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że podatek, który chce narzucić Prawo i Sprawiedliwość jest nieuczciwy, bo media płacą podatki dochodowe. Zwrócił uwagę, że rząd powinien skupić się raczej na firmach takich jak Facebook, Twitter czy Google. – Jako Lewica zawsze uważaliśmy, że koncerny takie jak Google, powinny zostawiać trochę zysków w Polsce i płacić tu podatki – wskazał.

Czarzasty: PiS chce dać wam łupnia

Według wicemarszałka Sejmu, PiS chce, aby w Polsce były tylko jedne media – media publiczne. Jak wyjaśnił, szybko można zniszczyć te prywatne, np. kontrolami. – PiS robi to specjalnie po to, żeby dać wam łupnia – ocenił. – To wymaga konsekwencji – mówił o proteście mediów Czarzasty. – To nie może być tak, że żeście zajęli jako media dwa dni temu jednoznaczne stanowisko i nie będzie ciągu dalszego. PiS nie jest taką strukturą, która się tak szybko cofa – przekonywał.

„Z nienawiści nie można niszczyć”

Czarzasty zapewnił jednak przy tym, że nie jest za likwidacją TVP Info, o co postuluje PO. – Jestem zwolennikiem dobrze funkcjonujących mediów publicznych, czegoś takiego jak BBC. Ale jestem przeciwko temu, żeby to likwidować – to tak jak ze szpitalem: jeżeli źle działa, to zamykamy go, czy naprawiamy? – argumentował. – Z nienawiści nie można niszczyć – dodał polityk.

