Uwaga! TVN: 40-latka uwodziła mężczyzn i okradała? „W łóżku przechodziła od razu do sedna”

Na razie nie wiadomo, ile osób mogło paść ofiarą Magdaleny J. Przez najbliższe trzy miesiące będzie to ustalać prokuratura. Dotarliśmy do trzech pokrzywdzonych, którzy anonimowo zgodzili się opowiedzieć o tym, jak poznali kobietę, jak ich uwiodła i jaki był finał ich romansu z 40-latką.

– Poznałem ją przez Tindera. Byłem wówczas w separacji – zdradza pan Andrzej. – Odpowiedziałem na jej ogłoszenie, napisała, że poszukuje osoby, z którą będzie mogła spędzać czas. Na zasadzie randki, pójścia do kina, na spacer, wyjścia na rower. Spędzenia weekendu – opowiada pan Ryszard.

Magdalena J. podobała się mężczyznom – To szczupła blondynka. Ładne oczy, ładna buzia – podkreśla pan Ryszard. – Miała wydatne biodra, zgrabne nogi. Powiedziałbym, że jej twarz była przeciętna. Trudno mi powiedzieć w skali, ale była trochę ładniejsza od przeciętnej kobiety. Miała piwne oczy, trochę rozbiegane. Patrzyła tak, jakby polowała na swoją ofiarę. Dzisiaj tak to odbieram. Ale wtedy odbierałem to tak, jak chciałem odbierać, czyli czułem się w jej oczach atrakcyjny – mówi jeden z mężczyzn.

Pan Maciej na pierwsze spotkanie umówił się w kawiarni. – Usiadła w taki sposób, żeby obserwować parking, bo chciała ocenić mój status materialny, czyli mówiąc krótko, jakim samochodem podjadę – mówi i przyznaje, że auto zrobiło na 40-latce duże wrażenie. – Samochód jest terenowy, duży i piękny.