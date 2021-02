„Przykryli go czarnym workiem, gdy jeszcze żył”. Kontrola NFZ ws. śmierci 62-latka

62-letni Stanisław Chrobak został przewieziony do przychodni w Ochotnicy Górnej przez kolegę z pracy. Miał podejrzenie zawału serca. Stamtąd odesłano go do Nowego Targu. Ratownicy najpierw stwierdzili zgon, ale później mężczyzna trafił jednak do szpitala.

– Chcemy aby odpowiedziały za to osoby które są winne – osoby, które nie udzieliły tacie pierwszej pomocy oraz ratownicy medyczni, którzy przykryli go czarnym workiem, gdy jeszcze żył – mówi Polsatowi Agnieszka Chrobak, córka zmarłego.

Rodzina mężczyzny twierdzi, że gdyby od razu udzielono mu właściwej pomocy, mógłby żyć. Pan Stanisław zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu w Nowym Targu. Sprawą zajmuje się nowotarska prokuratura. Kontrolę wszczął także NFZ. Zweryfikowana zostanie praca osób z przychodni, jak i zespołu ratownictwa medycznego.

