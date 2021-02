Nietypowy wpis z okazji Walentynek. Żart z udziałem Andrzeja Dudy i księcia Williama

Z okazji Walentynek na facebookowym profilu ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce pojawił się nietypowy wpis. Jego bohaterami są Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda oraz książę William i księżna Kate. Do wpisu dołączono fotografię wykonaną w 2017 roku w Belwederze podczas wizyty brytyjskiej pary książęcej w Polsce. Na zdjęciu prezydent wpatruje się z uwagą we wnuka królowej Elżbiety. „Znajdź sobie kogoś, kto będzie patrzył na ciebie tak, jak prezydent Andrzej Duda patrzy na księcia Williama” - podpisano.

W dalszej części wpisu przedstawiciele placówki dyplomatycznej podkreślili, że „polsko-brytyjskie relacje to związek z ponad stuletnim stażem”. „Przez tyle lat zdążyliśmy się już dobrze poznać, ale nadal odkrywamy się nawzajem, by wzmocnić naszą więź na kolejne dekady” - czytamy. „Za co wy kochacie relacje polsko-brytyjskie?” - zapytali na koniec pracownicy ambasady.

Wizyta Williama i Kate w Polsce

Książę William i księżna Kate oraz dwoje ich dzieci odwiedzili Polskę w 2017 roku. Księżna i książę Cambridge zwiedzili m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, a także wzięli udział w przyjęciu wydawanym przez Ambasadę Brytyjską z okazji Urodzin Królowej Elżbiety II w Łazienkach Królewskich. William i Kate udali się również na Pomorze, gdzie pojawili się w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof. W kolejnym dniu wizyty w Polsce para książęca wzięła udział w przyjęciu na rynku miejskim w Gdańsku oraz zwiedziła Europejskiej Centrum Solidarności i Teatr Szekspirowski w Gdańsku.

