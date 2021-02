Niedzielski krytycznie o turystach na Krupówkach. Przypomniał mecz Ligi Mistrzów

– Patrząc na to, co działo się w Zakopanem, przypominam sobie mecz Ligi Mistrzów między Atalantą a Valencią. Nie chciałbym, aby Zakopane było naszym stadionem San Siro, początkiem trzeciej fali pandemii w Polsce – powiedział Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej zorganizowanej w poniedziałek 15 lutego.

Niedzielski o meczu Ligi Mistrzów i Krupówkach

Minister zdrowia nawiązał tym samym do wydarzeń z Krupówek, gdzie w ostatni weekend pojawiły się tysiące turystów. Szef resortu zasugerował, że tego typu incydenty mogą doprowadzić do ponownego zaostrzenia restrykcji, które zostały poluzowane kilka dni temu.

Przywołanie w tym miejscu meczu Ligi Mistrzów również nie jest przypadkowe. To właśnie spotkanie między Atalantą a Valencią w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów uważa się za kluczowy moment koronawirusa w Europie.

– Myślę, że ten mecz odegrał ważną rolę. Jedna trzecia mieszkańców Bergamo skupiła się na stadionie i tam się bawiła. To nie przypadek, że Bergamo jest najbardziej dotkniętym epidemią miastem i to nie przypadek, że osoby z Walencji przeniosły potem wirus do Hiszpanii – mówił o meczu rozegranym 19 lutego 2020 roku członek Rady Wykonawczej WHO Walter Riccciardi, który wystąpił na antenie Rai News 24.

Konferencja ministra zdrowia. Mówił o wskaźniku „R”

Podczas tej samej konferencji prasowej szef resortu zdrowia wspomniał o „nowym trendzie” widocznym w najnowszych raportach dotyczących liczby zakażeń i zgonów. – Jest to pierwszy tydzień od wielu tygodni, w którym średnia liczba dziennych zakażeń zwiększyła się. Jest to zwiększenie nawet o 5 proc. – podkreślił.

Niedzielski mówił również o wskaźniku „R”, który informuje o rozprzestrzenianiu wirusa. – w ostatnich tygodniach oscylował ok. 1. Teraz doszło do wzrostu. Wszystko wskazuje na to, ze w najbliższych dniach będziemy przekraczali wartość 1 wskaźnika „R” – wskazywał.

