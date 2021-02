Incydent podczas wykładu. „Troll utytłał nasz wykład swoimi pokręconymi fantazjami”

Sprawę bardziej szczegółowo pisuje lokalny serwis 24gliwice.pl. Dowiadujemy się, że spotkanie, o jakim mowa, to wykład w ramach cyklu „Mistrz i Małgorzata od kuchni. Opowieści o Żydach górnośląskich” prowadzony przez Sławomira Pastuszkę i Małgorzatę Płoszaj.

Podczas wykładu doszło do incydentu. Wszystko wskazuje na to, że miał on charakter erotyczny, ponieważ wpis dyrektora muzeum na Facebooku dość obrazowo przedstawia nam to zajście.

„Troll utytłał nasz wykład swoimi pokręconymi fantazjami”

„W imieniu Muzeum w Gliwicach wyrażam oburzenie i potępiam osobę, która w sposób godny chlewu a nie instytucji kultury zakłóciła przebieg wykładu pana Sławomira Pastuszki, odbywający się w czwartek 11 lutego na platformie ZOOM. Zwracam się do owej kryjącej się w anonimowości osoby, a raczej internetowego trolla, który po raz kolejny utytłał nasz wykład swoimi pokręconymi fantazjami, aby oddawał się autoerotycznym praktykom we własnym zaciszu domowym, a nie wymachiwał nimi w internecie siejąc zgorszenie wśród tych, którzy mają inne niż rozporkowe zainteresowania” – pisze dyrektor muzeum Grzegorz Krawczyk na Facebooku.

Jak z kolei informuje serwis 24gliwice.pl, sprawa nie trafiła na policję, choć publiczne obnażanie się, a zapewne o taką sytuację tu chodzi, znajduje swoje miejsce w Kodeksie karnym. Serwis informuje jednak, powołując się na słowa dyrektora muzeum, że nie zgłosi on zajścia. „Nie zajmujemy się problemami kloacznymi bardziej niż na to zasługują” – uznał.

