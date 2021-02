Bielan zażądał od Gowina przekazania dokumentów oraz kont bankowych Porozumienia

W efekcie konfliktu w Porozumieniu, z partii Jarosława Gowina usunięto ośmiu polityków, w tym trzech członków rządu: wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa, wiceministra ds. funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka, a nawet ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. samorządów Michała Cieślaka. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy stracą oni stanowiska. Europoseł Adam Bielan stwierdził kilkanaście dni temu, że kadencja Jarosława Gowina upłynęła w kwietniu 2018 roku, a do czasowo obowiązki prezesa powinien przejąć on jako szef konwencji krajowej partii. Zwolennicy szefa Porozumienia nie zgadzają się z taką interpretacją przepisów. Co ciekawe, 5 lutego krajowy sąd koleżeński podjął decyzję o wykluczeniu z partii Adama Bielana i Kamila Bortniczuka.

Termin oddania dokumentów nie jest przypadkowy

Adam Bielan podtrzymuje, że stało się to bezprawnie. Z ustaleń Onetu wynika, że 15 lutego eurodeputowany wystosował pismo, w którym wezwał Jarosława Gowina do przekazania dostępów do kont bankowych oraz dokumentacji partii, a także siedziby partii. Według dziennikarzy chodzi w szczególności o protokoły z posiedzeń Zarządu Krajowego i Prezydium Zarządu wraz z uchwałami podjętymi w latach 2014-2021, protokoły z kongresów partyjnych oraz o sprawozdania z działalności sekretarza generalnego oraz dokumentacji finansowej. W piśmie zaznaczono, że wicepremier ma na to czas do 18 lutego. Ponieważ właśnie tego dnia upływa termin, w którym muszą zostać złożone dokumenty sądowe z wnioskiem o dokonanie zmian w KRS i rejestrze partii politycznych.

Bielan: Nie zamierzamy przychodzić ze ślusarzami

W rozmowie z Radiem Plus Adam Bielan potwierdził, że wystosował do Jarosława Gowina wezwanie o przekazanie siedziby partii i kompletu dokumentów. – To jest klasyczne wezwanie do przekazania kompletu dokumentów. Oczywiście nie zamierzamy przychodzić ze ślusarzami, usuwać kogokolwiek z lokalu, choć słyszałem, że Jarosław Gowin pierwsze, co zrobił, to wymienił zamki. Chcemy zbadać politykę finansową partii, chcemy wiedzieć, na co idą składki członkowskie – tłumaczył. Według europosła Jarosław Gowin powinien się skupić na pracy w rządzie. – Ma dwa etaty, za to płacą mu podatnicy. Sprawy partii powinien zostawić ludziom, którzy chcą uporządkować te kwestie po gigantycznym bałaganie, które on i jego współpracownicy w Porozumieniu narobili – komentował.

Czytaj też:

Sondaż zaufania do polityków. Złe wieści dla Dudy i Morawieckiego