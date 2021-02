Czarzasty zwrócił się do „durnych pał z prawicy”. Skrytykował też księży

Włodzimierz Czarzasty w trwającej niespełna 50 minut relacji na żywo odpowiadał na pytania internautów, komentując przy tym bieżące kwestie społeczne i polityczne. Wicemarszałek Sejmu nawiązał m.in. do kontrowersyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Włodzimierz Czarzasty: Aborcja jest prawem, nie obowiązkiem

Polityk Lewicy przywołał sondaż opublikowany w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z którego wynika, że ponad 70 proc. badanych chciałoby „łagodniejszego prawa aborcyjnego w stosunku do tego, które obowiązywało do momentu publikacji wyroku TK” . – Większość ludzi w Polsce chce liberalizacji tego prawa – podkreślił Czarzasty. Przy okazji wyraził dumę „ze swojej formacji, która zawsze w tej sprawie miała jednoznaczne stanowisko” .

Lider SLD przekonywał, że kobieta powinna mieć prawo do przerywania ciąży do 12. tygodnia. – Aborcja jest prawem, a nie obowiązkiem durne pały z prawicy, durny klerze w Episkopacie – kontynuował. – Zresztą myślę, że niejeden ksiądz wie, co to znaczy trud aborcji – dodawał.

