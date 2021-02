O. Gużyński: System władzy w Kościele jest fatalny, korupcjogenny, sprzyja pedofilom

Paweł Gużyński podkreślał, że nie tylko osoby świeckie okazują się bezsilne w kwestii pedofilii w Kościele katolickim. – Nie są nawet księża nic zdziałać ws. przestępstw popełnianych przez innych księży. Abp Polak odbija się od całego episkopatu. Nie mam wątpliwości, że ma chęci, ale i on odbija się od spiżowego pancerza episkopatu. Jest koordynatorem, ale pozbawionym siły decyzyjnej, sprawczej – mówił.

– Sposób postępowania Kościoła jest całkowicie do zmiany. Biskupi sami nie dostrzegają własnych ograniczeń i systemu, który stworzyli. System władzy w kościele jest korupcjogenny, nie posiada żadnych elementów kontroli. To fatalny system, który sprzyja pedofilom. To El Dorado, które my tworzymy w Kościele – kontynuował.

Scheuring-Wielgus: Szefernaker, Brudziński, Kępa i Szydło powinni odciąć się od ks. Dymera

Joanna Scheuring-Wielgus dodała, że winę za obecną sytuację ponoszą także politycy, którzy doprowadzili do tak bliskiego związania interesów państwa i Kościoła. – Odpowiedzialni są również ci, którzy ukrywali i nie zrobili nic z tą sprawą. Prymas Wojciech Polak miał obowiązek zawiadomić prokuraturę, nie zrobił tego. Abp Andrzej Dzięga również powinien zgłosić sprawę do prokuratury – mówiła.

– Są też politycy różnej maści, którzy wiedząc o wszystkim sprawili, że ksiądz Andrzej Dymer był hołubiony, wynoszony na piedestał. Każdy taki polityk, pan Szefernaker, Brudziński, pani Kępa, Szydło – wszyscy powinni potępić i odciąć się od ks. Dymera – podkreślała Scheuring-Wielgus.

O. Gużyński: Przypomnijmy słynne zachowanie abp. Głódzia

– Na pewno część prawdy o tej historii jest też taka, że niektórym pieniądze potrafią przesłonić wszystko, tak jak wszystkim innym ludziom potrafi odciąć prąd i przestają myśleć. Ale tu jest coś poważniejszego niż kwestia zachłanności – zwracał uwagę o. Gużyński. – Problemem jest to, że większość biskupów wciąż nie wierzy w realność przestępstw popełnianych przez księży. Przypomnijmy słynne zachowanie arcybiskupa Leszka Sławoja Głódzia, który pytany o film Sekielskich mówi;: „byle czego nie oglądam” – przypomniał.

Paweł Gużyński: Niektórych biskupów oderwano granatem od brony

W dalszej części programu dominikanin stwierdził, że „niektórych biskupów oderwano granatem od brony”. – Księża biskupi ja was bardzo szanuję, ale zacznijcie czytać Ewangelię i ją szanować. Jak tego nie zechcecie zrobić, ludzie wystawią wam rachunek – ostrzegał.

Paweł Gużyński wspomniał, iż od 2,5 miesiąca tworzy Kongres katoliczek i katolików. – Chcemy od wewnątrz przymusić Kościół by zmienił strukturę decyzyjną. Chcemy być świeckim równorzędnym partnerem. Nadzieje wiązane z biskupami były płonne, biskupi niczego się nie nauczyli po aferach i skandalach. Od dołu przyciśniemy to, prędzej czy później nam się uda – deklarował.

