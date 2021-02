Uwaga! TVN: Zabili i zjedli człowieka? „Nie wierzę, żeby takie cuda zrobili”

W 2002 roku w pobliżu wsi Kołki (Zachodniopomorskie) miało dojść do makabrycznej zbrodni. Według ustaleń śledczych, pięciu mężczyzn miało zabrać z baru innego mężczyznę, wywieźć go nad jezioro, zabić i zjeść.

– Mężczyznom tym przedstawiono zarzut dotyczący dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem poprzez dekapitację zwłok, a następnie rozczłonkowanie ciała, upieczenie i częściową konsumpcję. Dokonali także ograbienia zwłok z części ciała oraz z odzieży – wylicza Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

„Gorsze niż horror”

Jednym z podejrzanych jest Robert M. – wykwalifikowany spawacz, ojciec czwórki dzieci. Mężczyzna miał dobrą pracę i szczęśliwą rodzinę. Jesienią 2017 roku do jego drzwi zapukała policja.

– To było gorsze niż jakiś horror – wspomina Nikola Czyżak, córka podejrzanego. I opowiada: – Było bardzo wcześnie rano, przybiegł do mojego pokoju brat i powiedział, że przyjechała policja i że zabierają tatę. Zbiegłam i zobaczyłam, jak policjant celuje w mamę, dzieciom kazał schować się na górę. Nie wiedzieliśmy, dlaczego go zabrali. Mama po paru dniach powiedziała, że chodzi o jakieś zabójstwo. Dopiero z czasem wyszły informacje o tym kanibalu.

Do zatrzymania czterech podejrzanych doszło po 15 latach od momentu, gdy mieli dopuścić się zbrodni. Piąty podejrzany już nie żył i to on miał rzekomo przed śmiercią o wszystkim opowiedzieć. Słyszała to osoba, która pół roku później wysłała anonimowego maila na policję.

– To były spokojne chłopaki, dla wszystkich to był szok. Ale nikt nie wierzy, że oni to zrobili – mówi jeden z mieszkańców Kołków. – Znam ich od urodzenia i nie wierzę, żeby takie cuda zrobili. Żeby zabić kogoś i zjeść? To chyba nie człowiek coś takiego robi, tylko zwierzę – dodaje inna kobieta.

Po chwili okazuje się, że rozmawiamy z matką nieżyjącego już podejrzanego.