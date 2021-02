Patryk Jaki pokrzywdzony przez TVP? „To forma represji”

W rozmowie z Wirtualną Polską Patryk Jaki mówił o propozycji wprowadzenia podatku od reklam, przeciwko czemu protestują m.in. media. Polityk przekazał, że projekt nie był konsultowany z Solidarną Polską. - Dopiero teraz jest on przez nas analizowany. To była indywidualna inicjatywna premiera Mateusza Morawieckiego – przekazał. Były wiceminister sprawiedliwości przypomniał, że „od lat apelował o przyjrzenie się firmom takim jak Facebook czy Twitter, które nie płacą dużo w stosunku do swoich zysków, a przeciętny Polak musi płacić w Polsce podatki bez żadnego kombinowania”. - To niesprawiedliwe. Zyski od nich mają być przeznaczone w dużej mierze na polską służbę zdrowia - wyjaśnił dodając, że „jest sceptyczny odnośnie pomysłu, aby podatek dotyczył mniejszych firm czy wydawców lokalnych”.

„Ostry pogląd formacji Zbigniewa Ziobry miał dla niej spore konsekwencje”

Eurodeputowany mówił również o tym, że „między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością można z łatwością dostrzec różnice”. Polityk wspomniał m.in. o stanowisku wobec decyzji UE dotyczącej powiązania unijnego budżetu z przestrzeganiem zasad praworządności. Zdaniem polityka ostry pogląd formacji Zbigniewa Ziobry miał dla niej spore konsekwencje.

Patryk Jaki stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską, że „od czasu sprzeciwu wobec łączenia budżetu z kryterium ideologicznym w UE Solidarna Polska została wyrzucona z TVP”. Według europosła jest „to forma represji za bardzo asertywne stanowisko ego formacji, inne od PiS-u i partii Gowina w Unii Europejskiej”. – Ja sam nie miałem zaproszenia do TVP od wielu miesięcy, a do „Gościa Wiadomości” chyba od dwóch lat. To cena za swoje zdanie w sprawie tak zwanej „praworządności”. Jednak, aby być uczciwym: wyniki TVP mówią same za siebie. Dużo ludzi pilotem decyduje się na te ofertę – tłumaczył.

Kiedy Patryk Jaki pojawił się w TVP?

Po raz ostatni Patryk Jaki pojawił się w „Gościu Wiadomości” 7 lutego 2018 roku. W programie „Strefa starcia” gościł po raz ostatni 23 listopada 2020 roku. Na portalu TVP Info ostatnie artykuły dotyczące europosła opublikowano 14 i 15 stycznia. Teksty był poświęcone m.in. wnioskowi polityka o przeprowadzenie debaty w Parlamencie Europejskim na temat przestrzegania przez Niemcy praworządności w związku z podpisaniem pozaunijnych umów na dostawy szczepionek przeciwko COVID-19.

