PO za liberalizacją prawa aborcyjnego. „Przerwanie ciąży możliwe do 12. tygodnia”

Borys Budka przekazał podczas konferencji prasowej w czwartek 18 lutego, że zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej przyjął stanowisko ws. aborcji. Politycy PO poinformowali, że aborcja powinna być dostępna w szczególnie trudnych warunkach osobistych kobiety po konsultacjach z lekarzem i psychologiem. Terminacja ciąży byłaby możliwa do 12. tygodnia ciąży. Jest to bardzo duża zmiana, ponieważ do tej pory Platforma Obywatelska opowiadała się za zawartym w 1993 roku tzw. kompromisem aborcyjnym, który dopuszczał aborcję w przypadku zagrożenia zdrowia i życia kobiety, ciężkiego uszkodzenia płodu oraz gdy ciąża jest skutkiem przestępstwa. Małgorzata Kidawa-Błońska, która stała na czele zespołu przygotowującego stanowisko partii ws. aborcji zapewniła, że PO chce, aby trzy przesłanki do przerwania ciąży, które obowiązywały wcześniej, obowiązywały dalej.

twitter

PO: Odrzucamy skrajności prawicowe oraz lewicowe

– Powinniśmy zawrzeć nową umowę społeczną i odrzucić skrajności prawicowe oraz lewicowe, aby takie rozwiązania mogła zaakceptować większość Polaków. Dlatego to kobieta po konsultacji z lekarzem i psychologiem powinna móc podjąć decyzję o przerwaniu ciąży – zaznaczyła. Borys Budka dodał, że PO jest zdania, iż kobieta powinna być bezpieczna i mogła świadomie podejmować decyzję o swojej przyszłości, w tym macierzyństwie. – Nasi wyborcy oczekują od nas jasnego stanowiska. Fundamentem deklaracji jest upominanie się o podmiotowe traktowanie kobiety – powiedział. Zdaniem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej dzieci w Polsce będą się rodzić, kiedy kobiety będą się czuły bezpieczne i będą miały prawo wyboru.

Pomaska: Przez ostatnie pięć lat PiS odbierał Polkom ich prawa

– W ostatnim czasie PiS rękami TK zniszczył kompromis aborcyjny. On nie był idealny, ale dawał podstawowe poczucie bezpieczeństwa i nie zmuszał Polek do heroizmu. Przez ostatnie pięć lat PiS odbierał Polkom ich prawa. Na początku zabrano dostęp do antykoncepcji i in vitro, utrudniono dostęp do badań prenatalnych. PiS ma na ustach hasła aktywności prorodzinnej, a te wszystkie działania pokazują, że jest inaczej – podkreśliła Agnieszka Pomaska.

Co zawiera Pakiet Praw Kobiet?

Posłanka PO Izabela Leszczyna dodała, że przyjęty przez PO Pakiet Praw Kobiet zakłada przede wszystkim bezpieczeństwo kobiet czyli m.in. gwarancję przez państwo dostępu do edukacji seksualnej, antykoncepcji oraz antykoncepcji awaryjnej, a także finansowanie przez państwo badań prenatalnych oraz zapewnienie wsparcia dla rodzin, które wychowują niepełnosprawne dzieci oraz finansowanie in vitro.

Co z konserwatywną frakcją PO?

Informacje przekazane przez Borysa Budkę świadczą o tym, że w PO zwyciężyło skrzydło liberalne. Nie wiadomo, jak na tę decyzję zareagują bardziej konserwatywni posłowie. – Jeśli moja partia by powiedziała, że aborcja na życzenie jest ok, to mnie w takiej partii nie będzie – mówił kilka dni temu Ireneusz Raś w rozmowie z RMF FM. Frakcja konserwatywna wystosowała również list, w którym zaproponowano przeprowadzenie referendum w sprawie aborcji. Napisano, że „wobec wielkiego kryzysu społecznego, spowodowanego zaostrzeniem przez PiS przepisów aborcyjnych, PO nie powinna zajmować radykalnego stanowiska i stawać się stroną w wojnie aborcyjnej, która spolaryzuje nasz kraj na wiele lat”. Pod apelem podpisało się 21 polityków.

Borys Budka w trakcie konferencji prasowej zapewnił, że w „Platformie Obywatelskiej jest miejsce dla polityków o różnych poglądach a w sprawach światopoglądowych nie będzie dyscypliny w głosowaniu”.

Czytaj też:

Grzegorz Schetyna wyśmiał pomysł Borysa Budki. „Polityczne banialuki”