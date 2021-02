Mazowsze. 19-latek pobił i brutalnie zgwałcił 82-letnią nauczycielkę

Do zdarzenia doszło w Nowym Dworze Mazowieckim na Mazowszu. Jak podaje „Super Express”, 19-letni Daniel W. włamał się do domu 82-letniej kobiety. Emerytowana nauczycielka była sama w domu. Z relacji dziennika wynika, że młody mężczyzna pobił starszą panią, a następnie brutalnie ją zgwałcił. Dramat 82-latki przerwała jej córka, która weszła do domu. Na widok kobiety 19-latek uciekł przez balkon. Policjanci schwytali go na dworcu kolejowym podczas próby ucieczki. Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Warszawa-Praga poinformowała, że Danielowi W. grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

„Wpadł w złe towarzystwo, brał narkotyki”

Matka napastnika powiedziała dziennikarzom, że syn wielokrotnie sprawiał problemy wychowawcze. - Wpadł w złe towarzystwo, brał narkotyki, zapożyczał się i kradł, by mieć na działkę. Tego feralnego dnia krótko po 10 zamknął za sobą drzwi i nie powiedział mi, dokąd idzie. Gdy dzień wcześniej wrócił pijany kazałam mu pójść do pracy i zacząć dokładać się do rachunków - relacjonowała.

82-letnia emerytowana nauczycielka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Z uwagi na dobro śledztwa, a także dobro pokrzywdzonej i jej bliskich, prokuratura nie udziela żadnych dodatkowych informacji w tej sprawie.

