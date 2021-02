Szczecin domaga się 46 mln zł od Skarbu Państwa. Chodzi o pensje dla nauczycieli

Jak czytamy na stronie szczecińskiego urzędu miasta, do 2018 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej pokrywało 100 proc. kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli. Pozostałe koszty typu utrzymanie obiektów oświatowych czy pensje pracowników niepedagogicznych gmina musiała pokrywać samodzielnie, co pochłaniało dużą część budżetu Szczecina.

Szczecin chce zwrotu 46 mln zł

Niespełna trzy lata temu zaszła zmiana w finansowaniu. „Od tego momentu, mając na uwadze dobro nauczycieli, Gmina Miasto Szczecin dopłaca do ich pensji i pokrywa różnicę z własnych środków. W ten sposób w 2018 roku Miasto wydało ponad 7 mln zł, w 2019 r. kwota wzrosła do 15 mln zł, a w 2020 r. do ponad 24 mln zł. Spowodowane jest to podwyżkami dla nauczycieli przyjmowanymi przez rząd” – przekazał magistrat. Oznacza to, że przez trzy lata miasto dopłaciło około 46 mln zł.

Teraz magistrat zamierza ubiegać się zwrotu tych środków od Skarbu Państwa. Jest to pierwszy tego typu pozew złożony przez miasto, ale – jak podkreśla urząd na swojej stronie – „problem dotyczy samorządów w całym kraju” . Część z nich domaga się przejęcia finansowania pensji nauczycieli przez budżet państwa lub nawet likwidacji subwencji oświatowej oraz "przekazywanie środków do jednostek samorządu terytorialnego w inny sposób, np. w formie dotacji lub zwiększenia udziału w podatkach".

