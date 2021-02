Nitras: Świat się zmienia i Schetyna musi przyjąć to do wiadomości

Borys Budka przekazał podczas konferencji prasowej w czwartek 18 lutego, że zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej przyjął stanowisko ws. aborcji. Politycy PO poinformowali, że aborcja powinna być dostępna w szczególnie trudnych warunkach osobistych kobiety po konsultacjach z lekarzem i psychologiem. Terminacja ciąży byłaby możliwa do 12. tygodnia ciąży. Jest to bardzo duża zmiana, ponieważ do tej pory Platforma Obywatelska opowiadała się za zawartym w 1993 roku tzw. kompromisem aborcyjnym, który dopuszczał aborcję w przypadku zagrożenia zdrowia i życia kobiety, ciężkiego uszkodzenia płodu oraz gdy ciąża jest skutkiem przestępstwa.

Schetyna przeciwny zmianom w prawie aborcyjnym?



Część polityków PO jest sceptyczna wobec nowego stanowiska przyjętego przez zarząd krajowy partii. – To jest wchodzenie w kwestie światopoglądowe, czego chce Jarosław Kaczyński. Prezes PiS chce wywołać w Polsce konflikt światopoglądowy i uważam, że wchodzenie w ten konflikt jest błędem – powiedział w rozmowie z „Wprost” Paweł Zalewski. W trakcie posiedzenia zarządu Grzegorz Schetyna miał przywołać zapisy deklaracji ideowej PO sprzed 20 lat, w których nie było słowa o liberalizacji prawa aborcyjnego.

– Słuchałem, kiedy Grzegorz Schetyna mówił o deklaracji ideowej Platformy sprzed 20 lat. Oczywiście to jest nasza historia. To jest nasz dorobek. Jest ona bardzo ważnym elementem mojej również tożsamości i historii, ale jest historią. Świat się zmienia i myślę, że Grzegorz Schetyna musi przyjąć to do wiadomości. Musi zauważyć, że świat się zmienia. My jesteśmy zupełnie innym społeczeństwem – powiedział 300Polityce Sławomir Nitras. Poseł PO dodał, że nie chce, aby polskie społeczeństwo oraz Platforma Obywatelska były takie jak 20 lat temu. – Grzegorz Schetyna musi sam podjąć decyzję, czy dostrzega zmiany w Polsce, czy nie. Ja dostrzegam konieczność zmian. Polska potrzebuje modernizacji – tłumaczył.

