Wiceministrowie z Porozumienia zostaną zdymisjonowani? Terlecki o „zakończeniu problemów”

Na piątek 19 lutego zaplanowano spotkanie prezydium Komitetu Politycznego PiS. Ryszard Terlecki zdradził w rozmowie z dziennikarzami, że jednym z omawianych tematów będzie zamieszanie w Porozumieniu. Europoseł Adam Bielan stwierdził kilkanaście dni temu, że kadencja Jarosława Gowina upłynęła w kwietniu 2018 roku, a do czasowo obowiązki prezesa powinien przejąć on jako szef konwencji krajowej partii. Zwolennicy szefa Porozumienia nie zgadzają się z taką interpretacją przepisów. Co ciekawe, 5 lutego krajowy sąd koleżeński podjął decyzję o wykluczeniu z partii Adama Bielana i Kamila Bortniczuka.

Będą dymisje w rządzie Morawieckiego?

W efekcie konfliktu u koalicjanta PiS, z partii Jarosława Gowina usunięto ośmiu polityków, w tym trzech członków rządu: wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa, wiceministra ds. funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka, a nawet ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. samorządów Michała Cieślaka. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy stracą oni stanowiska.

Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że nie spodziewa się na razie dymisji wiceministrów, którym partia Jarosława Gowina cofnęła rekomendacje. – Nasi koalicjanci muszą mieć świadomość, że w sytuacji nasilającej się znowu pandemii, ale także wtedy, gdy chcemy przedstawić założenia naszego programu gospodarczego na najbliższe miesiące, nie będziemy w kółko zajmować się ich problemami. Więc najwyższy czas, żeby się te ich problemy zakończyły – wyjaśnił.

