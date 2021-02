Powstało koło poselskie Polska 2050. Poznaliśmy nazwisko przewodniczącej

„Mamy przyjemność poinformować o zakończonej procedurze rejestracji Koła Poselskiego Polska 2050. Koło Polska 2050 tworzą posłanki Hanna Gill-Piątek, Joanna Mucha oraz Paulina Hennig-Kloska. Przewodniczącą koła poselskiego Polska 2050 została Hanna Gill-Piątek” – przekazało stowarzyszenie Szymona Hołowni w komunikacie.

Ze wspomnianych parlamentarzystek to właśnie Gill-Piątek jest najdłużej związana z ruchem byłego dziennikarza. We wrześniu 2020 roku po rozstaniu się z partią Wiosna i klubem parlamentarnym Lewicy dołączyła do Polski 2050, a na swoim koncie ma już cztery interpelacje i jedno zapytanie wystosowane w ramach sprawowania obowiązków jako przedstawicielka Polska 2050 w Sejmie.

Polska 2050 i problem z nazwą

Wprawdzie Polska 2050 założyła koło poselskie, ale na jaw wyszły problemy ruchu z nazwą. Wszystko za sprawą ugrupowania Jeden-PL z Wielkopolski, które przemianowało się właśnie na Polskę 2050.

Do tych rewelacji w rozmowie z Wprost odniósł się Michał Kłobosko. – Nie znamy tych postaci, które przerejestrowały swoją partię na Polskę 2050. Mogę tylko dodać, że jest szereg partii politycznych prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, które realnie nie funkcjonują, są porejestrowane na wszelki wypadek – przekazał wiceprezes ruchu Szymona Hołowni.

