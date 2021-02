Lubań. Poszukiwany 23-latek wpadł, bo próbował zapłacić... starym banknotem

Cała sytuacja rozegrała się w jednym ze sklepów w powiecie lubańskim na Dolnym Śląsku. Pracownik ochrony zadzwonił na policję po tym, jak 23-letni klient usiłował zapłacić za zakupy nietypowym banknotem.

A był to banknot o nominale 500 zł z... 1982 roku, a więc sprzed denominacji. Stara waluta zwróciła jednak uwagę kasjerki, która zarzuciła klientowi, że próbuje zapłacić banknotem wycofanym już z obiegu.

23-latek był już wcześniej poszukiwany przez policję

Sytuacja jest tym dziwniejsza, że 23-latek był już wcześniej poszukiwany przez policję i tym samym wpadł jej w ręce bez większego wysiłku policjantów. Mężczyzna był poszukiwany w związku z podejrzeniem o dokonanie usiłowania kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego w Lubaniu. 23- latek został zatrzymany i przewieziony do komendy. Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że denominacja to reforma walutowa, która miała miejsce w latach 90-tych ubiegłego wieku. Jej powodem był kryzys gospodarczy i szalejąca inflacja, która przerodziła się nawet w hiperinflację. Stosunek wprowadzonego wówczas złotego do starej waluty to 1 do 10 tys.

