Narciarze szturmują polskie góry. Burmistrz Szczyrku apeluje o przestrzeganie reżimu

Korki na zakopiance, kolejki do wyciągów na stokach w Szczyrku i Wiśle – zaczyna się kolejny weekend, w który do górskich miejscowości wyruszył tłum turystów. Burmistrz Szczyrku zaapelował do narciarzy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, już w piątek na zakopiance utworzyły się korki. W hotelach wszystkie miejsca są już pozajmowane, a policja planuje wzmożone patrole i wzywa posiłki. Narciarski weekend trwa także w Wiśle. Pracuje tam 12 z 15 wiślańskich stacji. Arkadiusz Matuszyński, pełnomocnik Zarządu Wiślańskiego Skipassu zapewnia, że pracownicy pilnują zasad reżimu sanitarnego. – Uważam, że na naszych stokach reżim jest bardzo dobrze przestrzegany – zapewnia. Podkreśla, że pracownicy zwracają uwagę narciarzom o zasłanianie ust, tym, którzy nie przestrzegają, zasad blokowane są nawet karnety. Burmistrz Szczyrku apeluje: Szanujcie tych, którzy chcą wypoczywać i pracować Tłumy narciarzy są również w Szczyrku. Burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy odniósł się do zdjęć z kolejki do stoku, które w czwartek obiegły Polskę. Uważa, że kamery z monitoringu „przekłamują” rzeczywistość nie oddając prawdziwej odległości między narciarzami. Przyznaje jednak, że trudniej jest utrzymać dystans przy tak dużej liczbie osób. Ponadto burmistrz stanowczo apeluje do narciarzy o przestrzeganie reżimu sanitarnego. – Bez względu na to czy ktoś wierzy w COVID, czy nie: niech uszanuje innych, którzy chcą wypoczywać i chcą pracować, bo nie chcielibyśmy, żeby to się skończyło na koniec lutego – mówi „Dziennikowi Zachodniemu”. Czytaj też:

