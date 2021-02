Jacek Sasin domaga się dymisji Greniucha. „Im szybciej, tym lepiej”

We wtorek 9 lutego p.o. dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu został dr Tomasz Greniuch. Nominacja wywołała liczne sprzeciwy, ponieważ Greniuch w przeszłości był związany z Obozem Narodowo-Radykalnym. Przypominano też, że był on fotografowany podczas wykonywania faszystowskiego pozdrowienia z wyciągniętą ręką (ostatnie zdjęcia pochodziły z 2007 roku).

Na IPN spadła fala krytyki, ale Instytut bronił Greniucha podkreślając, że zarzuty wobec nowego szefa wrocławskiego oddziału pochodzą z „czasów młodości”, a on sam wielokrotnie za nie przepraszał. Na stronie internetowej IPN pojawiło się też oświadczenie, w którym zamieszczono przeprosiny Greniucha oraz informowano o... przodkach kontrowersyjnego dyrektora.

Sasin nie widzi w IPN miejsca dla Greniucha: To oczywiste

Dla wielu osób jedynym możliwym wyjściem z tej sytuacji jest dymisja Greniucha. Do tego grona dołączył wicepremier Jacek Sasin, który swoim poglądem podzielił się na Twitterze. „W IPN nie powinno być miejsca dla ludzi, którzy hajlowali. To oczywiste. Im szybciej ta sprawa zostanie zamknięta dymisją, tym lepiej dla Polski” – pisał.

Cenckiewicz: Zrobiłem, co mogłem. Przegrałem

Sprawę Tomasza Greniucha kilka razy skomentował też Sławomir Cenckiewicz z IPN. W jednym z wpisów stwierdził iż zrobił już co mógł, ale przegrał. „Z tą tragi-komiczną i złą dla Polski sprawą nie mam nic wspólnego i ubolewam na tym, co się stało” – podsumował. Podawał też dalej tweeta, w którym komunikat IPN ws. Greniucha nazwano „absurdalnym”.

