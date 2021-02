Hotelarze błagają turystów o nieorganizowanie imprez. Jak przebiega weekend w Zakopanem?

W miniony weekend Zakopane przeżywało najazd turystów. Były bójki uliczne, kradzieże sklepowe, awantury w pensjonatach, spłonął również samochód na obrzeżach Zakopanego. Łącznie wylegitymowano 500 osób, wystawiając 164 mandaty (w tym 121 za brak maseczki). Media donosiły o imprezach, które organizowano na Krupówkach. Zachowanie turystów krytykował minister zdrowia. Adam Niedzielski sugerował, że tego typu incydenty mogą doprowadzić do ponownego zaostrzenia restrykcji.

Jeszcze w piątek 19 lutego do Zakopanego skierowano dodatkowe siły policyjne. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że oba weekendowe wieczory na Krupówkach przebiegały spokojnie, a interwencje należały do rzadkości. Szef „Tygodnika Podhalańskiego” także podkreślił, że ten weekend w Zakopanem jest dużo bardziej spokojny. – Tym razem jest sporo narciarzy i osób, które chcą poczuć góry, a nie jedynie imprezować na ulicach i szaleć – mówił Jerzy Jurecki.

twitter

Zakopane. Tłumy turystów bez maseczek

W Zakopanem nadal jest jednak mnóstwo turystów, a na zdjęciach np. z Gubałówki widać, że zasłanianie nosa i ust należy do rzadkości. Policja alarmowała również, że część imprez przeniosła się do hoteli i pensjonatów. Łącznie od piątku 19 lutego podjęto ponad 160 interwencji. W sumie wystawiono ponad 100 mandatów, z czego ponad 90 za brak maseczek. Do sądu skierowano 38 wniosków o ukaranie turystów. Onet donosił, że w sobotę 20 lutego w godzinach wieczornych kilkanaście osób imprezowało bez maseczek przed jednym ze sklepów spożywczych.

twitter

Hotelarz z Zakopanego: Błagam turystów, aby nie robili imprez

Tymczasem jeden z zakopiańskich hotelarzy apeluje do turystów o rozwagę. – Błagam turystów: nie powtarzajcie tego procederu. Bawcie się, świętujcie, czerpcie garściami z tej pogody, chodźcie po górach, jeździjcie na nartach, ale nie róbcie imprez w otwartych przestrzeniach, za które hotelarze, ich dzieci i ich rodziny zostaną ukarane – mówił Wirtualnej Polsce Karol Wagner. Właściciel obiektów noclegowych w Zakopanem podkreślił, że „kolejne zamknięcie nie tylko pozbawi hotelarzy możliwości zarobkowania w dalszym okresie, ale i nie pozwoli zamortyzować kosztów poniesionych na potrzeby otwarcia”. – My musimy być otwarci jako odpowiedzialni pracodawcy, na których opiera się byt dziesiątek tysięcy rodzin. Robimy wszystko, aby zastosować się do aktualnych zasad sanitarnych i nie zostać po raz kolejny zamkniętymi – dodał.

Czytaj też:

Restauracja Najsztuba walczy o przetrwanie. „Dopłacamy 900 zł dziennie, inaczej byśmy padli”