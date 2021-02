Pomorze. Tragiczny finał imprezy urodzinowej. Nie żyje 17-latek

Z informacji Kuriera Bytowskiego wynika, że w sobotę w Mądrzechowie w powiecie bytowskim w województwie pomorskim zorganizowano imprezę osiemnastkową. W trakcie zabawy doszło do tragedii. W pewnej chwili do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie bawili się nastolatkowie, wtargnął agresywny mężczyzna z nożem, który śmiertelnie ranił 17-letniego uczestnika imprezy. Napastnik rzucił się także na inną osobę, która została przewieziona do szpitala i pod opieką lekarzy walczy o życie.

Na chwilę obecną nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja oraz prokuratura. – W związku ze sprawą zatrzymaliśmy łącznie pięć osób, jedna osoba jest podejrzewana o zabójstwo – powiedział oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Michał Sienkiewicz.

