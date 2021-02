Małopolska. Mężczyzna leżał nieprzytomny w śniegu. Życie uratował mu pies

Do zdarzenia doszło w pobliżu ulicy Trzebińskiej w Chrzanowie w województwie małopolskim. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że 65-latek udał się na spacer z psem. W pewnym momencie właściciel czworonoga najprawdopodobniej stracił przytomność i upadł na ziemię. Przy mężczyźnie stał pies, który ciągle ujadał i nie pozwalał zbliżyć się do leżącego właściciela. Szczekanie psa zwróciło uwagę dwóch kobiet, które znajdowały się w okolicy.

Nieprzytomny mężczyzna trafił do szpitala

O sprawie powiadomiły policję, a funkcjonariusze zaalarmowali pogotowie. W międzyczasie na miejscu pojawiła się trzecia kobieta, która z widzenia znała mężczyznę. Mieszkanki Chrzanowa razem próbowały odwrócić uwagę i odciągnąć czworonoga, a policjant przystąpił do reanimacji 65-latka, gdyż nie dawał on żadnych oznak życia. Nieprzytomny mieszkaniec Trzebini został zabrany do szpitala. Mężczyzna prawdopodobnie nie otrzymałby pomocy na czas, gdyby nie zachowanie jego pupila. Obecnie jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

