Nie żyje Jan Lityński. Miał 75 lat

Jan Lityński urodził się w 1946 roku w Warszawie. Pochodził z rodziny polsko-żydowskiej. Przez rok należał do związku Młodzieży Socjalistycznej. Studiował na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, jednak podczas wydarzeń marcowych został skazany na 2,5 roku pozbawienia wolności.

Lityński współzakładał Biuletyn Informacyjny KSS „KOR”. Wielokrotnie trafiał do aresztu za swoją opozycyjną działalność. Redagował „Robotnika”, w którym namawiano do zakładania wolnych związków zawodowych. Należał do Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i współpracował z Biurem Interwencyjnym KSS „KOR”.

W 1980 roku został doradcą kierownictwa „Solidarności”. Internowany w stanie wojennym, później także aresztowany. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w 1989 roku. Później był posłem I, II i III kadencji. Wybrany także do tzw. sejmu kontraktowego. Kandydował do Sejmu jeszcze w 2005 i 2007 roku (wybory uzupełniające).

Jan Lityński został członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami w 2010 roku. Został jego późniejszym doradcą. W 2012 roku wystąpił z Partii Demokratycznej. Przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego nagrodzony Krzyżem Komandorskim (2006) oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą (2008) Orderu Odrodzenia Polski. Przez prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

