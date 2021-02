„Firma nie obsługuje policjantów i ich rodzin”. Skandaliczna kartka w katowickim szpitalu

„Nasza firma nie obsługuje funkcjonariuszy policji i ich rodzin! W podziękowaniu za bicie i gazowanie ludzi, nękanie przedsiębiorców, kultywowanie tradycji ZOMO” – kartkę o takiej treści wywieszono na szybie portierni katowickiego szpitala. Trudno dziwić się oburzeniu policjantów, którzy natrafili na komunikat o takiej treści.

„Ciekawe czy ten, kto to powiesił, ma świadomość, że dostaje wypłatę z tego samego źródła co policjanci. Przecież to tak, jakby na piekarni napisali, że nie sprzedają chleba piekarzom” – komentowano na popularnym wśród mundurowych profilu „Psy Dają Głos” na Facebooku.

„Policjantów nie obsługujemy”. Ratownik stracił pracę



Dalej policjanci zwracali uwagę, że nawet pedofile okaleczający dzieci są ratowani w szpitalach. „Nie rozumiał tego ratownik pewnego szpitala, który na portierni powiesił szurowy plakacik, że w tej placówce nie obsługuje się policjantów. Nie jest już ratownikiem w tym szpitalu. Dostał właśnie wypowiedzenie. Brawo dla dyrekcji” – możemy przeczytać na nieoficjalnym profilu policjantów.

