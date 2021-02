Politycy i dziennikarze żegnają Jana Lityńskiego na Twitterze. „Cholernie dobry człowiek”

W niedzielę wieczorem lokalny portal informacyjny z Pułtuska zamieścił na swoich stronach krótki artykuł o trwającej akcji poszukiwawczej na Narwi. Zastępy straży pożarnej oraz grupa nurków z Warszawy poszukiwała mężczyzny, pod którym zarwał się lód w okolicy mostu Wyszkowskiego.Ten sam portal godzinę później poinformował, że poszukiwanym mężczyzną był Jan Lityński. Były poseł miał tego dnia wybrać się na spacer z małżonką oraz psem pary. Zwierzę wpadło do rzeki, a Lityński próbował ratować czworonoga.

Politycy żegnają Jana Lityńskiego

„Swoim opozycyjnym życiorysem obdzielić mógłby kilku, jak nie kilkunastu innych. Komandosi, KOR, Solidarność, a w międzyczasie podziemny Biuletyn Informacyjny, Krytyka, Robotnik i wiele więcej. Jan Lityński, jeden z wielkich bohaterów naszej wolności. Niech spoczywa w pokoju” – pisał po śmierci polityka Władysław Kosiniak-Kamysz.

„21 lutego zginął tragicznie Jan Lityński, działacz opozycji w PRL, uczestnik wydarzeń marca 1968, członek KOR, redaktor »Robotnika«, więzień polityczny, poseł na Sejm RP. Świeć Panie nad jego duszą” – wspominał zmarłego na Twitterze Antoni Macierewicz.

„Jeśli słyszysz, że ktoś zginął, ratując życie swojego psa, skacząc do lodowatej rzeki, to wiesz, że to cholernie dobry Człowiek był. Bierzmy przykład z tak świetnych życiorysów, jak ten, który wypracował na przestrzeni wielu lat Jan Lityński. Dziękuję” – pisał z kolei Maciej Kopiec z Lewicy.

Pożegnalnych komentarzy w mediach społecznościowych było znacznie więcej. Poniżej zebraliśmy niektóre z nich:

