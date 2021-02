Będą nowe zasady wjazdu do Polski. Minister zdrowia: Zmiana jeszcze w tym tygodniu

Dotychczas obostrzenia związane z przekraczaniem granicy obowiązywały w przypadku osób podróżujących transportem zbiorowym. Konieczne było okazanie negatywnego wyniku testu na COVID-19 wykonanego maksymalnie na 48 godzin przed przekroczeniem granicy. W przeciwnym razie przyjezdnych czekała 10-dniowa kwarantanna.

Jak poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski, rygory zostaną zaostrzone. Już wkrótce takie same obostrzenia jak w przypadku podróżujących transportem zbiorowym, będą czekały wszystkich przyjezdnych, a więc także osoby wjeżdżające do Polski własnymi samochodami.

Zmiany na granicach. Nowe przepisy jeszcze w tym tygodniu

Pytany, od kiedy zostanie wprowadzona ta zasada, minister zdrowia odparł: „Myślimy, żeby zrobić to jeszcze w tym tygodniu, pod koniec” . – Chcemy jeszcze dopracować regulacyjnie szczegóły, służby muszą się do tego przygotować, bo to będzie oznaczało konieczność do powrotu działań Straży Granicznej. SG deklaruje, że potrzebuje mniej więcej 48 godzin, żeby dojść do takiej zdolności operacyjnej. Myślę, że to pod koniec tygodnia stanie się faktem – mówił minister zdrowia.

Dopytywany przez Konrada Piaseckiego, czy trzeba będzie pokazać negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, żeby nie trafić na kwarantannę po wjeździe do Polski, Niedzielski potwierdził. – I tak będzie prawdopodobnie na granicy południowej i zachodniej – wskazał. Jak zaznaczył, konieczne jest doprecyzowanie przepisów dotyczących pracowników transgranicznych.

