PAP i RMF FM: Greniuch nie będzie szefem wrocławskiego IPN. „Informacja jest przesądzona”

O posiadaniu nieoficjalnych informacji, według których dr Tomasz Greniuch nie będzie szefem IPN we Wrocławiu, agencja napisała na Twitterze. Decyzja w tej sprawie ma być związana z „kontrowersjami dotyczącymi jego przeszłości w ONR i używaniem nazistowskich gestów”. Jak podaje PAP, szczegóły mają zostać przedstawione podczas poniedziałkowego briefingu prasowego przed siedzibą IPN w Warszawie, zaplanowanego na godzinę 14.

twitter

O zmianie na stanowisku dyrektora wrocławskiego IPN donosi też RMF FM. O dymisji p.o. dyrektora Greniucha dowiedział się Robert Mazurek. Dziennikarz stacji powołuje się na dwa źródła: jedno w Kolegium IPN, drugie w obozie władzy. Mazurek przekonuje, że decyzja już zapadła, a prezes instytutu Jarosław Szarek ma ogłosić ją przed wtorkowym posiedzeniem Kolegium IPN. Członkowie tego grona mają uważać decyzję o nominacji Greniucha za wyjątkowo szkodliwy błąd.

Sasin domaga się dymisji Greniucha

Oburzenia nominacją nie kryło wielu polityków partii rządzącej. Jacek Sasin podkreślił, że „w Instytucie nie powinno być miejsca dla ludzi, którzy hajlowali, a im szybciej ta sprawa zostanie zamknięta dymisją, tym lepiej dla Polski”. W podobnym tonie wyraził się Maciej Wąsik. „Brak mi słów. Nie ma miejsca dla hailujących idiotów w naszej przestrzeni publicznej. Liczę na szybką reakcje kierownictwa IPN” - pisał na Twitterze sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przeszłość Greniucha w ONR

We wtorek 9 lutego p.o. dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu został dr Tomasz Greniuch. Nominacja wywołała liczne sprzeciwy, ponieważ Greniuch w przeszłości był związany z Obozem Narodowo-Radykalnym. Przypominano też, że był on kilkukrotnie fotografowany podczas wykonywania faszystowskiego pozdrowienia z wyciągniętą ręką.

twitterCzytaj też:

Andrzej Duda krytycznie o dyrektorze IPN. Dwa lata temu odznaczył Greniucha