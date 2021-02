Spór Hołowni z Nitrasem. „Bzdury, które opowiadasz, są dowodem słabości”

Ruch Polska 2050 ma już swoje koło poselskie. Do formacji Szymona Hołowni dołączyły wybrana do Sejmu z list Lewicy Hanna Gill-Piątek, a także dwie posłanki z klubu Koalicji Obywatelskiej: Joanna Mucha i Paulina Hennig-Kloska. Krytyczny wobec tych transferów jest Sławomir Nitras. – Ujawniając nieco kuluary: liczba ludzi, którym Hołownia składa propozycje, przekracza granice dobrego smaku. Robią to odnośnie Koalicji Obywatelskiej zupełnie przypadkowo. Każdy, kto akurat przechodzi korytarzem w Sejmie, dostaje ofertę. Dla niego poglądy tych ludzi nie mają żadnego znaczenia – stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską członek zarządu krajowego PO.

Hołownia do Nitrasa: Ty nigdy żadnej propozycji od nas nie dostaniesz

Politykowi Platformy Obywatelskiej odpowiedział Szymon Hołownia. – Drogi Sławku, mam do ciebie taki komunikat: bądź spokojny, możesz spokojnie chodzić korytarzem i sejmowym, i senackim. Ty nigdy żadnej propozycji od nas nie dostaniesz. Możesz czuć się absolutnie bezpiecznie, możesz w tym budynku chodzić, gdzie chcesz – powiedział założyciel ruchu Polska 2050. – Bzdury, które opowiadasz, są dowodem waszej czy twojej słabości, bo jeżeli nie masz nic innego do zaproponowania ludziom fajnym, którzy decydują się jednak z twojego towarzystwa zrezygnować, to musisz bruździć innym, to jest zrozumiałe – dodał.

Szymon Hołownia zwracając się bezpośrednio do Sławomira Nitrasa zaapelował, aby „parlamentarzysta powstrzymał się od tego typu komentarzy, ponieważ nie służą one promowanej przez KO jedności opozycji i inicjatywie pod nazwą Koalicja 276”.

Czytaj też:

Kłótnia polityków opozycji. „Nie bądź wredny”; „nie bądź głupia”; „zjedz Snickersa”