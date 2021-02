Nowe informacje ws. katastrofy śmigłowca pod Pszczyną. Wiadomo, do kogo należała maszyna

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z poniedziałku na czwartek. Maszyna spadła na bagnistym terenie leśnym w pobliżu Pszczyny, około 300 metrów od lądowiska i kilkadziesiąt metrów od rzeki Dokawa. Na pokładzie znajdowały się cztery osoby. Dwaj mężczyźni zginęli na miejscu, a pozostałej dwójce udało się wydostać o własnych siłach. Poszkodowani trafili do szpitala. Przez całą noc na miejscu pracowały służby, w tym 10 jednostek straży pożarnej. Teren, na którym doszło do katastrofy, jest trudno dostępny.

Katastrofa śmigłowca. Co wiadomo o właścicielu?

„Super Express” informuje nieoficjalnie, że helikopter należał do jednego z miejscowych prywatnych przedsiębiorców. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna zajmuje się hodowlą pieczarek. – On tam bardzo często startował i lądował – opowiadała rozmówczyni „SE” , która słyszała huk. Do wypadku doszło według niej niedługo po starcie.

Na razie nie wiadomo, kto pilotował maszynę. Służby nie udzielają oficjalnych informacji o ofiarach ani okolicznościach lotu. Sprawą zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Portal bielsko.info podaje nieoficjalnie, że rozbita maszyna to śmigłowiec typu Bell 429.

Czytaj też:

Fragmenty silnika spadały na domy, raniły kobietę. Poważna awaria Boeinga nad Holandią