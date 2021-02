Śmiertelny wypadek na stoku w Krynicy-Zdroju

Jak podaje RMF24, w wypadku brali udział dwaj narciarze. Podczas zjazdu ze stoku zderzyli się ze sobą, co skutkowało śmiercią jednego z nich. Mimo reanimacji, nie udało się go uratować. Drugi narciarz został odwieziony do szpitala – czytamy.

Tragedia rozegrała się na stoku Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora i biegły z zakresu bezpieczeństwa.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarł lokalny serwis nowysacz.naszemiasto.pl, ofiara to prawdopodobnie około 50-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego.

