Kolejny zapis Deklaracji LGBT wejdzie w życie. W Warszawie powstanie hostel interwencyjny

Utworzenie hostelu interwencyjnego w stolicy to jeden z zapisów podpisanej w 2019 roku przez Rafała Trzaskowskiego Warszawskiej Deklaracji LGBT. – Cieszę się, że udało się znaleźć miejsce, w którym schronienie znajdą osoby LGBT w kryzysie bezdomności. Zamieszkają tam ci, którzy znaleźli się w naprawdę trudnej sytuacji; musieli opuścić dom albo zostali z niego wyrzuceni. Zwłaszcza w ostatnich latach, w związku z nagonką, sytuacja takich osób jest bardzo trudna. Od organizacji pozarządowych wiemy, że pomoc jest bardzo potrzebna – powiedziała „Gazecie Stołecznej” wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Osoby LGBT są szczególnie narażone na przemoc

Przedstawiciele organizacji Miłość nie wyklucza podkreślają, że powstanie tego typu miejsca jest ważne, ponieważ z badań przeprowadzanych w innych krajach wynika, że osoby LGBT są szczególnie narażone na przemoc, bezdomność oraz trudności ze znalezieniem pracy pomimo kompetencji – dotyczy to zarówno młodych osób wyrzucanych z domu lub doświadczających przemocy ze strony rodziny, osób dorosłych prześladowanych w swoim miejscu zamieszkania, jak i osób transpłciowych przechodzących proces uzgodnienia płci.

Warszawa. Hostel dla osób LGBT – gdzie powstanie?

Z uwagi na bezpieczeństwo przyszłych mieszkańców dokładna lokalizacja hostelu nie jest podawana. Wiadomo jedynie, że w 2-3 osobowych pokojach będzie mogło zamieszkać maksymalnie 10 osób. Będą one mogły spędzić w ośrodku do trzech miesięcy. Pilotażowy program ma być prowadzony od 1 kwietnia 2021 roku do końca 2023 roku. Ratusz przeznaczy na ten cel 260 tys. złotych.

