TVP zmienia ramówkę. Pokaże film o Aleksandrze Dobie

We wtorek 23 lutego napłynęły tragiczne wieści o śmierci Aleksandra Doby. „Zmarł śmiercią podróżnika zdobywając najwyższy szczyt Afryki – Kilimandżaro spełniając swoje marzenia” – przekazała rodzina podróżnika.

Film o Aleksandrze Dobie - gdzie i kiedy oglądać?

W związku ze śmiercią podróżnika TVP postanowiła zmienić ramówkę. We wtorek 23 lutego o godzinie 20:30 na TVP1 będzie można oglądać film dokumentalny „Happy Olo pogodna ballada o Olku Dobie” w reżyserii Krzysztofa Pawła Bogocza i Marcina Macuka. Utrzymany w konwencji kina drogi dokument został zrealizowany w 2017 roku.



Aleksander Doba - sylwetka



Aleksander Doba zachwycił świat w 2011 roku, gdy jako pierwszy człowiek na świecie samotnie przepłynął Atlantyk z kontynentu na kontynent, korzystając wyłącznie z siły własnych mięśni. Nie było to pierwsze wyjątkowe osiągnięcie podróżnika. W 1989 roku przepłynął aż 5125 kilometrów w ciągu zaledwie 26 dni. Jako pierwszy w historii opłynął polskie wybrzeże od Polic do Elbląga oraz z Przemyśla do Świnoujścia.

O tym jak bardzo chciał zdobyć Kilimandżaro 74-latek mówił „Tygodnikowi Swarzędzkiemu” – Już sama nazwa tej najwyższej góry Afryki jest fascynująca. W planowanej wyprawie jest wejście na szczyt góry i zejście do podnóża, safari w dwóch parkach narodowych: Tarangire i Ngoro Ngoro oraz odpoczynek na wyspie Zanzibar – mówił.

