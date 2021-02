Nocowanie w lesie ma być łatwiejsze. Urzędnicy chwalą się nowym programem

Lasy Państwowe chcą ułatwić życie fanom sulwiwalu i bushcraftingu, a dokładniej mówiąc – nocowania w lasach. To efekt pilotażu, który odbywał się przez ostatni rok. Jego rezultaty okazały się przełomowe, dlatego leśnicy postanowili, że obszarów do nocowania na dziko w lesie będzie jeszcze więcej i zostaną wprowadzone na stałe. Leśnicy będą dążyć do tego, aby w każdym nadleśnictwie teren, gdzie można zanocować na dziko liczył ok. 1500 ha.

Poza nowymi obszarami w ramach programu zostało również utrzymanych 46 dotychczasowych miejsc pilotażowych o powierzchni ponad 65 tys. ha. Stare, funkcjonujące w okresie pilotażu obszary od tych nowoutworzonych będzie wyróżniało to, że na ich terenie będzie można używać kuchenek gazowych.

Najważniejsza zmiana dotycząca noclegu w lesie

– Na całej powierzchni tych obszarów chętni do nocowania w lesie będą mogli to robić zgodnie z ustalonym regulaminem – wyjaśnia Andrzej Konieczny – dyrektor generalny Lasów Państwowych, który w lutym wydał stosowną decyzję. Najważniejszą zmianą w regulaminie, w stosunku do pilotażu jest zapis dotyczący noclegu. W jednym miejscu może teraz nocować maksymalnie dziewięć osób, przez nie dłużej niż dwie noce z rzędu. W tym przypadku zgłoszenie nie jest wymagane.

Z kolei nocleg powyżej 9 osób i/lub 2 nocy należy zgłosić mailowo na adres danego nadleśnictwa, nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Zgłoszenie wymaga potwierdzenia mailowego nadleśnictwa, które jest formalnym wyrażeniem zgody na pobyt. Biwakujący będą musieli potem przywrócić miejsce do stanu wyjściowego, przede wszystkim posprzątać po sobie – zgodnie z zasadą „leave no trace” (z ang. nie zostawiaj po sobie śladów).

O historii programu nocowania w lesie

Osób chętnych do nocowania na dziko w lesie stale przybywa. Szacuje się, że sama społeczność związana z bushcraftem i survivalem, czyli nietypowymi formami aktywności terenowej, nastawionymi na bliski kontakt z naturą, minimalizm, samowystarczalność i długie przebywanie w lesie, liczy w Polsce ponad 40 tys. osób i szybko rośnie. Do tego dochodzą ci, którzy po prostu chcą przenocować w lesie. Zwłaszcza w okresie pandemii, gdy chętnych na spędzanie urlopu w Polsce lawinowo przybyło.

– Wychodząc naprzeciw szerokiemu zainteresowaniu bushcraftem i survivalem, udostępniamy obszary leśne pod te formy aktywności. To doskonała okazja do głębokiego kontaktu ze środowiskiem naturalnym, możliwość obserwacji przyrody i ucieczki od wielkomiejskiego szumu – powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Edward Siarka.

Rzecznik Polskiej Szkoły Surwiwalu: Doskonała informacja dla miłośników lasu

– Uważamy, że decyzja o kontynuacji i rozszerzeniu projektu jest wspólnym sukcesem środowisk osób związanych z surwiwalem/bushcraftem oraz samych leśników. Jest również doskonałą informacją dla wszystkich miłośników lasu. Mamy nadzieję, że rozwój projektu przyczyni się do upowszechniania idei etyki outdoorowej, stanowiącej dotychczasowy fundament funkcjonowania obszarów pilotażowych. Jesteśmy przekonani, że postępowanie zgodne z 7 zasadami Leave No Trace, na stałe wpisze się w leśny savoir-vivre świadomych i odpowiedzialnych użytkowników lasu. – mówi Przemysław Płoskonka, rzecznik Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu

Mimo to idea „włóczenia się w dziczy” stanowiła wyzwanie dla Lasów Państwowych jako zarządcy większości terenów leśnych w kraju. Dla przykładu, ustawa o lasach z 1991 r. w art. 30 zabrania biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Dlatego Lasy Państwowe w 2019 r. wspólnie ze środowiskami bushcraftowców i surwiwalowców wypracowały nowatorskie rozwiązanie, które polegało na wyznaczeniu pilotażowych obszarów obejmujących ponad 65 tys. ha lasów. Leśnicy skorzystali w tym wypadku z opinii prawnej, według której skoro ustawodawca nie określa dokładnie sposobu wyznaczenia przez nadleśniczego miejsc biwakowania, to można wskazać nie tylko konkretne, punktowe miejsce, ale również cały duży teren o precyzyjnie określonych granicach.

Badania ankietowe

W trakcie trwania pilotażu obszarów wyznaczonych dla miłośników nocowania w lesie prowadzone były badania ankietowe zarówno wśród użytkowników, jak i zarządców terenu. Doświadczenia, refleksje, wnioski zarówno leśników jak i przedstawicieli organizacji bushcraftowych i surwiwalowych pokazały, że potrzebna jest kontynuacja tej formy udostępniania lasu, ale na nieco zmienionych warunkach.

– Chcieliśmy też choćby poprzez nazwę programu pokazać, że dłuższe przebywanie w lesie wraz z nocowaniem to pomysł na spędzenie czasu na łonie natury skierowany do wszystkich zainteresowanych nie tylko bushcrafterów i surwiwalowców. Myślę, że zainteresujemy tą propozycją spędzenia czasu/wakacji/weekendu, wszystkich którzy chcą zasmakować bliskiego kontaktu z lasem, osób które być może nigdy wcześniej nie nocowały „na dziko” w lesie, bez udogodnień. Jest to program dla osób odpowiedzialnych, ale lubiących dreszczyk emocji, dobrze przygotowanych do warunków terenowych – mówił Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Lista nadleśnictw pilotażowo uczestniczących w programie „Zanocuj w lesie":

Antonin RDLP w Poznaniu Lasy Rychtalskie

Baligród RDLP w Krośnie Lasy Bieszczadzkie

Brzeziny RDLP w Łodzi Lasy Spalsko-Rogowskie

Celestynów RDLP w Warszawie Lasy Warszawskie

Chojnów RDLP w Warszawie Lasy Warszawskie

Cisna RDLP w Krośnie Lasy Bieszczadzkie

Czarna Białostocka RDLP w Białymstoku Puszcza Knyszyńska

Dąbrowa RDLP w Toruniu Bory Tucholskie

Dojlidy RDLP w Białymstoku Puszcza Knyszyńska

Drewnica RDLP w Warszawie Lasy Warszawskie

Elbląg RDLP w Gdańsku Lasy Elbląsko-Żuławskie

Gdańsk RDLP w Gdańsku Lasy Oliwsko-Darżlubskie

Gryfino RDLP w Szczecinie Puszcze Szczecińskie

Jabłonna RDLP w Warszawie Lasy Warszawskie

Janów Lubelski RDLP w Lublinie Lasy Janowskie

Karnieszewice RDLP w Szczecinku Lasy Środkowopomorskie

Karwin RDLP w Szczecinie Puszcza Notecka

Kliniska RDLP w Szczecinie Puszcze Szczecińskie

Lubsko RDLP w Zielonej Górze Bory Lubuskie

Łagów RDLP w Radomiu Puszcza Świętokrzyska

Międzychód RDLP w Szczecinie Puszcza Notecka

Milicz RDLP we Wrocławiu Lasy Doliny Baryczy

Mrągowo RDLP w Olsztynie LKP Lasy Mazurskie Oborniki RDLP w Poznaniu Puszcza Notecka

Olsztyn RDLP w Olsztynie Lasy Olsztyńskie

Osie RDLP w Toruniu Bory Tucholskie

Pisz RDLP w Białymstoku Lasy Mazurskie

Polanów RDLP w Szczecinku Lasy Środkowopomorskie

Sieraków RDLP w Poznaniu Puszcza Notecka Skwierzyna RDLP w Szczecinie Puszcza Notecka Syców RDLP w Poznaniu Lasy Rychtalskie

Szklarska Poręba RDLP we Wrocławiu Sudety Zachodnie

Świeradów RDLP we Wrocławiu Sudety Zachodnie

Trzebciny RDLP w Toruniu Bory Tucholskie

Tuchola RDLP w Toruniu Bory Tucholskie

Warcino RDLP w Szczecinku Lasy Środkowopomorskie

Wejherowo RDLP w Gdańsku Lasy Oliwsko-Darżlubskie

Włocławek RDLP w Toruniu Lasy Gostynińsko-Włocławskie

Woziwoda RDLP w Toruniu Bory Tucholskie

Wronki RDLP w Pile Puszcza Notecka

Żmigród RDLP we Wrocławiu Lasy Doliny Baryczy

Niepołomice RDLP w Krakowie Puszcza Niepołomicka

Piwniczna RDLP w Krakowie Lasy Beskidu Sądeckiego

Nawojowa RDLP w Krakowie Lasy Beskidu Sądeckiego

Bielsko RDLP w Katowicach Lasy Beskidu Śląskiego Wisła RDLP w Katowicach Lasy Beskidu Śląskiego

Regulamin korzystania z obszarów pilotażowych



Na portalu poświęconym programowi zamieszczono też regulamin. Podkreśla się w nim zakaz używania otwartego ognia, zakaz hałasowania, konieczność zachowania ciszy oraz posiadania przy sobie worka na śmieci. Pełna lista zawiera 21 punktów.



Czytaj też:

Stop nieetycznym zbieraczom poroża