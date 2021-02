Rudzińska-Bluszcz wydała oświadczenie. „Polska jest krajem dwóch plemion”

Kandydatura Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz już dwukrotnie przepadała w Sejmie, a we wtorek 23 lutego koordynatorka ds. strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowała, że nie będzie ponownie ubiegała się o stanowisko po Adamie Bodnarze. W oświadczeniu wydanym dzień później przekazała z kolei, że z ostatnich miesięcy wyciągnęła kilka cennych lekcji.

Rudzińska Bluszcz: Polska jest krajem dwóch plemion

Rudzińska-Bluszcz we wpisie na Facebooku podkreśliła, że posłowie PiS nie chcieli prowadzić z nią debaty o prawach obywatelskich. „Dobrze podsumował to Jan Kanthak, poseł Solidarnej Polski, odpowiadając na pytanie dziennikarza: Bo nie jest naszą kandydatką” – przypomniała.

Była kandydatka na RPO oceniła, że „Polska jest krajem dwóch plemion” . Wspomniała także o spotkaniach z wysoko postawionym hierarchą Kościoła katolickiego, ministrem w rządzie PiS oraz kilkoma osobami z władz tego ugrupowania. „Wszystkich łączyło jedno: prośba, bym nie mówiła publicznie z imienia i nazwiska, że się ze mną spotkali” – dodała.

Nie została RPO, bo jest kandydatką polityczną?

Współpracownica Bodnara przypomniała również zarzuty przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, jakoby była „kandydatką polityczną” . „Ci sami posłowie później jako swojego kandydata zarekomendowali posła, wiceministra, polityka do szpiku kości. Minister Piotr Wawrzyk odmówił spotkań, debat, jakiejkolwiek formy wymiany poglądów. Co to znaczy w takim razie: kandydat polityczny?” – zastanawiała się.

Za kandydaturą Rudzińskiej-Bluszcz stało ponad 1200 organizacji społecznych. Jej zdaniem rządzący kpili z takiego poparcia, a wspomniane organizacje były dopytywane o to, czy na pewno chcą, by to właśnie współpracownica Bodnara została nowym RPO.

Tak jakby nikt nie wierzył, że coś może być wciąż niepolityczne, niepodszyte czysto partyjnym interesem. A to właśnie wartości, dla których zdecydowałam się na walkę o urząd RPO – społeczeństwo obywatelskie, oddolna inicjatywa, ochrona praw Polaków, niezależnie od ich sympatii politycznych – podsumowała.

