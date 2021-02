Morawiecki w Sejmie o luce VAT. Posłużył się cytatem z Mario Puzo

– Z ogromną przykrością muszę stwierdzić, że bardzo widać wyraźnie, że część mediów kierowanych z zagranicy wraz z częścią opozycji postanowiły posłużyć się tzw. opozycyjnym kłamstwem vatowskim – mówił w środę 24 lutego w Sejmie Mateusz Morawiecki komentując materiał „Superwizjera” TVN dotyczący odzyskiwania przez państwo pieniędzy z luki VAT.

– Chcieliście pokazać, że to za czasów Platformy nie było problemów ze ściąganiem podatku i nie było mafii wyłudzających VAT. Warto zajrzeć do statystyk i zobaczyć, jak wyglądała sytuacja ze ściągalnością VAT. Podwyżką podatków zasililiście mafie vatowskie, a my pogonieniem tych mafii zasililiśmy polskie rodziny – mówił szef rządu. Szef rządu przypomniał jednocześnie, że w roku 2015, ostatnim roku rządzenia Platformy Obywatelskiej wpływy z VAT wyniosły 123 mld zł, podczas gdy w roku 2020 wzrosły one do 184 mld zł.

Morawiecki do PO: Przekroczyliście granice bezczelności

W dalszej części swojego wystąpienia premier stwierdził, że za czasów PO przestępcy byli wręcz zachęcani do oszustw podatkowych. – Donald Tusk, gdy wyjeżdżał do Brukseli powiedział, że musi zbudować wiedzę z zakresu bankowości i ekonomii. Mafie vatowskie doskonale wiedziały, że wasze rządy to wielki baner o treści: „Zapraszamy mafie VAT do Polski”. Ile cystern z nielegalną benzyną wjeżdżało do Polski za waszych czasów? Przekroczyliście granice bezczelności – zwrócił się do polityków opozycji. – Liberałowie posługują się porównaniem państwa do nocnego stróża. Drzemka tego nocnego stróża kosztowała nas dziennie od 50 do 100 mln zł. To dane waszej Komisji Europejskiej – dodawał.

Morawiecki o „drzemce liberałów w czasach nocnego stróża PO”

Premier w swoim wystąpieniu odwołał się także do literatury. – To jest niestety ta stara prawda, o której pisał Mario Puzo, że bandyci w białych kołnierzykach potrafią więcej ukraść, więcej złego zrobić niż tysiąc facetów z pistoletami. Tak było w czasach PO. Bandyci w białych kołnierzykach z teczką kradli na potęgę podatek VAT – mówił.

– Ta drzemka liberałów w czasach nocnego stróża PO kosztowała bardzo wiele, a my wdrożyliśmy instrumenty z arsenału zarządzania danymi, dokonaliśmy głębokiej reorganizacji struktur i niestety najlepszym dowodem na to, co działo się w czasach PO jest to, co powiedział szef związków zawodowych Służb Celnych: nam nie wolno było ruszać paliw. To znaczy, że było przyzwolenie na tę patologie, na to bandyckie złodziejstwo, które miało miejsce – dodawał szef rządu.

Budka do Morawieckiego: Więcej kłamstw niż dziur w oświadczeniu majątkowym

– Pan został mistrzem kłamstwa. Pan został premierem, który dwukrotnie, prawomocnie musiał przepraszać za swoje kłamstwa, ale pan dzisiaj dokonał rzeczy wręcz niemożliwej. Skłamał pan więcej razy niż jest dziur w pana oświadczeniu majątkowym. Konkretne przykłady. Nie poparliście rozwiązań, które uszczelniały system podatkowy. Nie poparliście jednolitego pliku kontrolnego, nie poparliście żadnych dobrych zmian – mówił po wystąpieniu premiera Borys Budka.

– Chroniliście SKOK-i, chroniliście swoich kolesi dlatego z budżetu państwa ponad 4,5 mld zł trzeba było im wypłacić. Ale dzisiaj pan próbuje przykryć swoją nieudolność. Pan próbuje przykryć, że nie potraficie sformułować planu odbudowy, że 250 mld zł potrzebnych polskiej gospodarce, służbie zdrowia, potrzebnym samorządom, może przepłynąć wam przez ręce – stwierdził lider PO.

