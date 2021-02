Adamowicz zginął, bo jego zabójca nie oglądał TVP Info? Wdowa reaguje na słowa Kurskiego

– Szkoda, że zabójca Pawła Adamowicza nie oglądał TVP Info, bo być może Paweł Adamowicz nadal by żył – miał powiedzieć Jacek Kurski przed sądem podczas przesłuchania zorganizowanego w środę 24 lutego.

Sprawa dotyczy pozwu, jaki TVP wytoczyła prawnikowi i politologowi prof. Wojciechowi Sadurskiemu. Przypomnijmy, w jednym z wpisów na Twitterze stwierdził on, że TVP to „Goebbelsowskie media”, które „zaszczuły Pawła Adamowicza”, na co telewizja publiczna zareagowała zarzucając mu naruszenie dóbr osobistych i zniesławienie.

Magdalena Adamowicz o Jacku Kurskim: Co czuję? Nic

Słowa Kurskiego przytoczył adwokat i współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy Michał Wawrykiewicz, którego wpis udostępniła Magdalena Adamowicz. „Kurski znów dał głos. Co czuję? Nic. Tak jak nic nie czuję do mordercy Pawła” – napisała europosłanka. Jak dodała, teraz zamierza robić „wszystko co w jej mocy, żeby szczucie przestało być misją mediów publicznych” .

Wpis Wojciecha Sadurskiego

Przypomnijmy, wszystko zaczęło się od tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Podczas finału WOŚP w Gdańsku 14 stycznia 2019 roku, na scenę, z której przemawiał prezydent, wtargnął nożownik. Mężczyzna zaatakował Pawła Adamowicza, zadając mu śmiertelny cios.

Po tragedii pojawiły się głosy, że do eskalacji przemocy doszło m.in. z powodu krytycznych materiałów, jakie na temat Pawła Adamowicza pojawiały się w publicznej telewizji. Jedną z osób, która głosiła taką tezę był właśnie Sadurski.

