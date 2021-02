Wiadomo, kto będzie pełnił funkcję prezydenta Rzeszowa. Premier zdecydował

Radio Zet przekazało na Twitterze, że decyzją Mateusza Morawieckiego obowiązki prezydenta Rzeszowa będzie obecnie pełnił Marek Bajdak. Nominacja dyrektora wydziału nieruchomości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim na to tymczasowe stanowisko nastąpi jeszcze w czwartek 25 lutego.

Tadeusz Ferenc zrezygnował ze stanowiska

Przypomnijmy, Tadeusz Ferenc poinformował o swojej decyzji w środę 10 lutego. Już wcześniej portal nowiny24.pl nieoficjalnie podawał, że samorządowiec zrezygnuje ze stanowiska. – To prawda, prezydent zrezygnuje ze stanowiska, a przyczyną takiej decyzji jest pogorszenie stanu jego zdrowia. Niestety koronawirus mocno go osłabił – przekazał jeden z informatorów.

„Gazeta Wyborcza” przypominała z kolei, że w połowie stycznia prezydent Rzeszowa trafił do szpitala z powodu zakażenia koronawirusa. Po tygodniu został wypisany, ale już następnego dnia po powrocie do domu stwierdzono u niego wysoką gorączkę i ponownie przewieziono do szpitala. Na początku lutego Ferenc, który w dniu ogłoszenia rezygnacji skończył 81 lat, zakończył hospitalizację, a jego stan określano jako dobry.

Czytaj też:

Ryszard Terlecki interpretuje piosenkę Darii Zawiałow. „Są pewne różnice zdań”