Sejm przyjął projekt prezydenta ws. zmian w SN. Poparło go 9 polityków KO

Zmiany w SN - jak głosowali posłowie?



Za przyjęciem prezydenckiego projektu dotyczącego zmian w Sądzie Najwyższym opowiedziało się 253 posłów:

232 z klubu PiS

9 z klubu KO (Michał Szczerba, Sławomir Nitras, Cezary Tomczyk, Paweł Kowal oraz Agnieszka Pomaska, Waldy Dzikowski, Tomasz Lenz, Wojciech Saługa, Marcin Kierwiński)

jedna posłanka z klubu Lewicy (Monika Pawłowska)

2 z klubu Koalicja Polska (Mirosław Maliszewski oraz Radosław Lubczyk)

8 z Konfederacji

poseł niezrzeszony Lech Kołakowski

Przeciw opowiedziało się 197 parlamentarzystów:

123 z klubu KO

47 z Lewicy

21 z Koalicji Polskiej

jeden poseł Konfederacji (Dobromir Sośnierz)

cało koło Polska 2050

2 polityków niezależnych (Agnieszka Ścigaj i Ryszard Galla)

Od głosu wstrzymało się czterech posłów Kukiz'15 oraz jeden parlamentarzysta z klubu Konfederacji (Konrad Berkowicz). Łącznie w głosowaniu brało udział 455 posłów.

Dlaczego posłowie KO poparli projekt prezydenta?

Agnieszka Pomaska, która jako jedna z 9 polityków klubu Koalicji Obywatelskiej poparła projekt prezydencki tłumaczyła, że w trakcie głosowania miała problemy techniczne.

O problemach technicznych wspomniał również Michał Szczerba.

Projekt Dudy ws. zmian w SN - co zakłada?

Zgodnie z proponowanym przez prezydenta projektem, możliwość wnoszenia skargi nadzwyczajnej ma zostać wydłużona z trzech do pięciu lat. Skarga nadzwyczajna to mechanizm odwołania się od prawomocnej decyzji sądu powszechnego lub wojskowego. By taką skargę złożyć należy spełnić kilka konkretnych warunków. W prawie wyszczególnione są również podmioty, które mogą być wnioskodawcami, jak np. Rzecznik Praw Obywatelskich, czy Prokurator Generalny.

Prezydencki projekt zakłada także wydłużenie kadencji ławników Sądu Najwyższego o jeden rok. Potrzebę taką uzasadniono w projekcie sytuacją epidemiologiczną. W nowelizacji znalazła się również kwestia tworzenia akt spraw w Sądzie Najwyższym, a dokładnie ich digitalizacji i archiwizacji.

Prezydent wnosi także o uzupełnienie trybu wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego poprzez określenie kworum wymaganego do dokonania wyboru na posiedzeniu zgromadzenia sędziów izby SN.

