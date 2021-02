Pawłowicz radzi internaucie. „Idziemy do koszar wojskowych, zabieramy skarpetki...”

Jeden z użytkowników Twittera zamieścił w mediach społecznościowych grafikę, za pomocą której pyta o przepis na „mini tartę z potem”. Autor pytania zapewne popełnił błąd i chciał poznać sposób na przygotowanie tarty z potem. Internaucie w zaskakujący sposób odpowiedziała Krystyna Pawłowicz. „Idziemy do najbliższych koszar wojskowych wieczorową porą. Bierzemy przepustkę do pierwszej z brzegu sali gdzie żołnierze śpią po ćwiczeniach twardym snem. Po cichu zabieramy stojące przy łóżkach poćwiczeniowe skarpetki W domu zapiekamy w temperaturze ok 80 st. Smacznego” – napisała sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

twitter

Porady prawne od Pawłowicz

Wcześniej ten sam internauta udostępnił screen pytania z jednej z grup facebookowych. Poruszana kwestia dotyczy możliwości budowy domu na działce. Tym razem Krystyna Pawłowicz postanowiła udzielić porady prawnej. „Nie ma za co przepraszać,wszystko jasne. Więc dla zaciągnięcia kredytu na budowę drogi wewnętrznej trzeba trzech poręczycieli,którzy notarialnie spiszą testament i u wójta ustanowią służebność drogi. Prosta sprawa” – odpisała rozwiewając w ten sposób wątpliwości autora pytania.

twitterCzytaj też:

Podpalenie polskiego samochodu w Berlinie i Strajk Kobiet. Kuriozalny materiał „Wiadomości” TVP