Kukiz ironicznie o Ziobro: Człowiek o gołębim sercu

Paweł Kukiz pojawił się w piątek 26 lutego na antenie Radia Zet, gdzie został zapytany o ocenę działań rządu w walce z pandemią. – Myślę, że nie ma dramatu, natomiast w porównaniu z innymi państwami pewne rzeczy można było zrobić lepiej – stwierdził polityk. Jak dodał, przykładem takiego błędnego działania był brak decyzji o wprowadzaniu stref żółtych i czerwonych już od początku pandemii. – Jest za dużo anarchii w działaniach rządu, ale nie będę go całkowicie potępiał – zaznaczył.

Kukiz o Chrobak: W jej przypadku ważny jest splendor

Podczas rozmowy poruszono również wątek Barbary Chrobak, która w przeszłości należała do Kukiz'15, by następnie związać się z Solidarną Polską. Obecnie posłanka jest wiceprzewodniczącą komisji ds. pedofilii. – W polityce należy mieć dobrą pamięć, ale krótką – odpowiedział Kukiz pytany o ocenę byłej koleżanki z ruchu.

Dalej były muzyk ironizował, że Chrobak została nominowana do komisji „przez człowieka o gołębim sercu”, czyli Zbigniewa Ziobro. – Widać, że w jej przypadku bardzo ważny jest splendor i celebracja tego stanowiska. Ogromnie ubolewam, że na miejscu pani Chrobak nie ma ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego – podkreślił.

Zdaniem Kukiza komisja ds. pedofilii powinna zostać jak najszybciej przygotowana do podjęcia działań. – Potencjalni winni mogą tak, jak ks. Andrzej Dymer, po prostu uciec do piekła przed odpowiedzialnością – stwierdził. – Gdybym miał jakiś wpływ na politykę Kościoła, chciał czynić dobro i oczyścić się z zarzutów, uderzyć się w pierś za bezeceństwa, to mamy teraz okres postu i Kościół powinien wszystkie grzechy z siebie wyrzucić – kontynuował.

