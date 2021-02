„SE” o spotkaniu Trzaskowskiego z Biedroniem. Tematem wspólny projekt centrowo-lewicowy?

Jak nieoficjalnie donosi „Super Express”, do spotkania doszło we wtorek 22 lutego. Robert Biedroń miał przyjechać do warszawskiego ratusza, by rozmawiać z Rafałem Trzaskowskim o nowym projekcie centrowo-lewicowym. Miałby on powstać w ramach ruchu prezydenta stolicy lub jako zupełnie nowy byt. „SE” zaznacza, że politycy nie chcą angażować do współpracy konserwatystów z Platformy Obywatelskiej, szczególnie tych zasiadających w Senacie.

Trzaskowski i Biedroń postawią na aborcję i prawa kobiet?

Informator „SE” przekazał, że Trzaskowski i Biedroń chcą postawić na kwestie takie jak prawa kobiet, aborcja czy Unia Europejska. Z kolei zdaniem politologa prof. Kazimierza Kika ewentualna współpraca prezydenta Warszawy i europosła byłaby budowaniem centrowo-lewicowego projektu „w kontrze do Hołowni i do konserwatystów z PO” .

– Pytanie, czy wobec tego Biedroń powoli odchodzi od projektu skupionego wokół Czarzastego i Zandberga. I to jest ciekawe, co się wykluje z tych rozmów – komentował ekspert w rozmowie z „SE”.

