Bix Aliu o tym, co może „zaszkodzić międzynarodowej reputacji Polski”. Wystąpił na konferencji o wolności mediów

Dyplomata zamieścił na Twitterze swoje przemówienie z konferencji Media For Freedom – spotkania poświęconego tematowi wolności mediów i zagrożeń w tej sferze.

„Jestem dumny z roli, jaką amerykańskie firmy medialne odgrywają w umacnianiu tej różnorodności w Polsce i w innych krajach. Zainwestowały one miliardy dolarów. Utrzymują dziesiątki tysięcy polskich miejsc pracy. Wnoszą biznesowe know-how i ugruntowane standardy dziennikarskie. Dlatego jesteśmy zaniepokojeni, gdy mówi się o aktach prawnych zmuszającym spółki medialne do sprzedaży udziałów w celu „dekoncentracji” mediów. Takie działania mogą zaszkodzić klimatowi inwestycyjnemu i międzynarodowej reputacji Polski. Podważyłyby one również polskie ideały demokratyczne” – mówił.

„To działa odstraszająco na inwestorów”

„Trend polegający na kupowaniu mediów przez firmy państwowe lub sprzymierzone z państwem jest niepokojący. Inwestorzy postrzegaliby to jako de facto nacjonalizację i szukaliby możliwości inwestowania w innych krajach. Podważyłoby to pluralizm mediów. Podobnie, polityka podatkowa, która w nieproporcjonalny sposób wpływa na niezależne media, działa odstraszająco na inwestorów. Takie działania przechylają szalę w stronę mediów powiązanych z państwem i stanowią kolejne zagrożenie dla wolności mediów” – krytykował.

„My, Amerykanie, cenimy sobie wolność słowa zagwarantowaną w pierwszej poprawce do naszej konstytucji. Może nie zawsze podoba nam się to, co mówią inni, ale zawsze będziemy dbać o to, aby chronić ich prawo do wyrażania swoich poglądów” – dodał.

Kim jest Bix Aliu?

Bix Aliu sprawuje obecnie funkcję Chargé d’Affaires w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Do Polski wrócił na stanowisko zastępcy szefa misji (wiceambasadora) w czerwcu 2019 roku.

Wcześniej, przed szesnastoma laty, pracował w Ambasadzie USA w Warszawie na stanowisku wicekonsula i zastępcy attaché kulturalnego. Zanim otrzymał nominację na stanowisko zastępcy szefa misji, Bix pełnił funkcję konsula generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

