Sobota z przejaśnieniami. Można spodziewać się też opadów deszczu

Temperatura maksymalna w sobotę 27 lutego wyniesie od 5 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Okresami jego porywy będą dość silne, na wschodzie będą osiągać do 50-60 km/h.

Niedziela zapowiada się pochmurno i mglisto z przejaśnieniami na południu kraju, a rozpogodzeniami w górach. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, 7 st. C w centrum kraju do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

IMGW i ostrzeżenia hydrologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wprawdzie nie wydał żadnych ostrzeżeń meteorologicznych, ale wciąż obowiązują te hydrologiczne. Alerty drugiego stopnia związane z wezbraniem wód i przekroczeniem stanów ostrzegawczych opublikowano dla mieszkańców Podlasia, Mazowsza, województwa świętokrzyskiego oraz części województwa podkarpackiego.

Na północy kraju alerty będą obowiązywały do niedzieli. Pozostałe stracą ważność w sobotę około południa ale niewykluczone, że eksperci je przedłużą.

