Leniart kandydatką PiS na prezydenta Rzeszowa? „Jestem osobą, która posiada kompetencje”

Decyzją Mateusza Morawieckiego na tymczasowego prezydenta Rzeszowa wskazano Marka Bajdaka. Będzie on sprawował swoją funkcję przez kilka najbliższych miesięcy, ponieważ wybory uzupełniające przewidziano na 9 maja. RMF FM nieoficjalnie podaje, że kandydatką PiS będzie wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Ewa Leniart kandydatką na prezydenta Rzeszowa?

Co na to sama zainteresowana? Jak przekazała w rozmowie z RMF FM, oficjalne decyzje partyjne jeszcze nie zapadły. – W tej chwili pełnię bardzo ważny urząd, jestem wojewodą, mam mnóstwo pracy w regionie, więc jestem bardzo zajęta i czekam na to, co przyniesie przyszłość – podkreśliła.

Leniart została zapytana również o to, czy jest gotowa na start w wyborach. – Na pewno jestem osobą, która posiada kompetencje i predyspozycje do tego, bo myślę, że prawie pięć i pół roku piastowania urzędu wojewody daje mi takie prawo, by taką deklarację uczynić. Natomiast oczywiście czas pokaże, to jest poważna decyzja – dodała.

Tadeusz Ferenc zrezygnował ze stanowiska

Przypomnijmy, Tadeusz Ferenc poinformował o swojej decyzji w środę 10 lutego. Już wcześniej portal nowiny24.pl nieoficjalnie podawał, że samorządowiec zrezygnuje ze stanowiska. – To prawda, prezydent zrezygnuje ze stanowiska, a przyczyną takiej decyzji jest pogorszenie stanu jego zdrowia. Niestety koronawirus mocno go osłabił – przekazał jeden z informatorów.

„Gazeta Wyborcza” przypominała z kolei, że w połowie stycznia prezydent Rzeszowa trafił do szpitala z powodu zakażenia koronawirusa. Po tygodniu został wypisany, ale już następnego dnia po powrocie do domu stwierdzono u niego wysoką gorączkę i ponownie przewieziono do szpitala. Na początku lutego Ferenc, który w dniu ogłoszenia rezygnacji skończył 81 lat, zakończył hospitalizację, a jego stan określano jako dobry.

