Borys Budka w tajemniczym wpisie: Z Pinokia nie da się zrobić Conana

– W ramach Krajowego Planu Odbudowy byłoby możliwe sfinansowanie budowy fabryki szczepionek – stwierdził Mateusz Morawiecki cytowany przez PAP na Twitterze. Cytat z premiera udostępnił m.in. Michał Szczerba stwierdzając, że szef rządu jest „bajkopisarzem niedoścignionym” .

Borys Budka: Z Pinokia nie da się zrobić Conana

Bartosz Arłukowicz również odniósł się do słów Morawieckiego. „A tak poważnie, to ten człowiek jest premierem dużego państwa. Mówi do dorosłych, myślących ludzi. Doświadczonych roczną pandemią. Do ludzi, którym odeszli bliscy. Do ludzi, którym upadły firmy, którzy stracili pracę” – napisał.

Borys Budka z kolei wprawdzie nie komentował bezpośrednio słów premiera, ale posłużył się porównaniem, które niekiedy pada w sieci. Krytycy szefa rządu nazywają go „Pinokiem”, zarzucając mu kłamstwa. W podobne tony uderzył lider PO. „I znowu pudło. Z Pinokia nie da się zrobić Conana. Za żadne pieniądze” – napisał.

