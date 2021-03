„Bóg daje życie – smog je odbiera”. W kościołach będą mówić o... „kopciuchach”

– Zapraszamy do współpracy, tak bardzo konkretnie, na przykład do sprzątania lasu, segregowania śmieci. (...) [Sprawdzi się-red.] tylko spotkanie „face to face” , rozmowa, zaproszenie, zapukanie do drzwi i poproszenie o coś, bo chyba nie ma innej drogi – twierdzi ksiądz Arkadiusz Sosna z Instytutu Ojców Szensztackich w Józefowie, który przy swoim klasztorze już dawno powiesił plakaty zachęcające do dbania o środowisko a teraz dołącza do akcji walki ze smogiem.

„Bóg daje życie – smog je odbiera”. Na czym polega akcja?

W ramach kampanii Polskiego Alarmu Smogowego i Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska do parafii mają dotrzeć ulotki i plakaty, które przybliżą wiernym problem zanieczyszczonego powietrza w Polsce. Materiały będą zawierały informacje o uchwałach antysmogowych, o konieczności wymiany starych urządzeń grzewczych na węgiel i drewno oraz o możliwych do pozyskania na ten cel dotacjach. W ramach akcji pod hasłem „Bóg daje życie – smog je odbiera” planowane są też eko-kazania i spotkania z wiernymi.

Finał odbędzie się w niedzielę 21 marca. Do tego czasu chętni duchowni mogą zgłaszać organizatorom chęć przyłączenia się do akcji. Kampania jest częścią programu Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska „Zielone parafie” objętego patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

Czytaj też:

Terlikowski: Nie mówiąc przepraszam ofiarom ks. Dymera, biskupi plują w twarz Chrystusowi